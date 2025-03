Ali, ne zovu magarca na svadbu u svatove, nego da nosi vodu. Televizije N1 i Nova, te listovi Danas, Nova i Radar, i njihovi portali ne daju ovom univerzitetskom profesoru(!) prostor zato što očekuju da javnosti saopšti nešto novo, zanimljivo, da unapredi naše obrazovanje, ili politički život. Jovo Bakić je kao džuboks sa jednom jedinom pločom: ubaciš žetončić i on počne svoju pesmu o skoroj propasti vlasti u Srbiji, posle koje će on svoje političke protivnike da juri prestoničkim ulicama i da ih… šta god. Zanimljivo je, inače, da Hrabriša uvek, u bezbroj prilika u kojima je verglao ovu svoju priču, naglašava da će on hajku početi t e k k a d vlast padne . Što je sigurno – sigurno je. Zašto svoju (političku) borbu ne počne odmah, šta ga sprečava da bar jednog člana SNS ne pojuri već danas, nikad nije rekao. Nije ni morao…

Iako, dakle, mi znamo, da su njegove pretnje šuplje, i iako i on sam zna da je šupalj, Jovo Bakić nastavlja da seje mržnju i da poziva na nasilje, da se junači i paradira svojom spremnošću da da tuđu krv za ostvarenje svog cilja – da on bude vlast.

"On (Vučić – prim. Kurira) će se peći na tihoj vatri. I to će biti jedan proces u kojem ćemo sve više uživati. Mi smo ti koji sada preuzimamo stvari u svoje ruke, a vi ćete da slušate! Što pre poslušaju, to je za njih bolje, a i za čitavo društvo. Jer će cena biti niža“, rekao je on i dodao da će "obojeni režim tek videti šta im se sprema".