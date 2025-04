Kako je izgledao sam dolazak u bazu Ramštajn? Da li je svečani doček već u prvim momentima srušio predrasude, ako su one uopšte i postojale?

- Mislim da nisam imala predrasude, ali moram da kažem da nisam ni očekivala da će se ljudi iz ARICOM-a toliko potruditi da u epicentru američkog vojnog kompleksa usred Nemačke zasviraju “Marš na Drinu”. To je već bio više nego prijatan i srdačan doček. Podzdravio nas je i sačekao general AIRCOM-a James B. Heker lično, a zatim nam je upriličeno upoznavanje sa oficirima iz baze. I zaista, emocije su proradile, bilo je divno čuti pesmu sa naših prostora pored američkih uniformi. Oni su imali nameru da se pokažu srdačno i otvoreno, uprkos što postoje istorijska opterećanja. Bili su odlični domaćini.

- Oni su vrlo otvoreni i izuzetno pragmatični. Konstruktivni su i gledaju na budućnost otvorenog uma. Baš to, kako gledaju na Srbiju koja je neutralna, bilo je i naše pitanje za zvaničnike. General Heker je rekao da su se naši odnosi poboljšali od 2006. godine kada je Srbija ušla u Partnerstvo za mir. Od tada je realizovano više stotina zajedničkih vežbi sa NATO snagama i Vojskom Srbije. Istakao je da poštuje vojnu neutralnost Srbije, ali da bi želeli veću saradnju sa Srbijom, pre svega u vojnim vežbama. Najkonkretniji odgovor je bio:” Sarađivaćemo sa Srbijom u meri u kojoj to dozvole vaši političari “.

- Da, jesam. Dosta pažnje je posvećeno kupovini aviona Rafal. Srbija je 29. avgusta 2024. godine potpisala ugovor sa francuskom kompanijom o nabavci 12 novih višenamenskih borbenih aviona Rafal, vredan 2,7 milijardi evra. Pričala sam sa francuskim pilotom koji leti ovim avionom i on je rekao:”Kupili ste odličan avion, imali smo ovde simulaciju borbi iz svih zemalja članica NATO i Rafal je pobedio sve druge avione. Rafal je dokazan u borbi i interoperabilan je”.

Interesantno je da ste snimali u avionu AWAKS, to ranije nije bilo dozvoljeno, praktično si donela specijalan materijal za Kurirove gledaoce. Šta je još specifično za ovu letelicu?

- Možda najimpresivniji trenutak za mene je ulazak u te avione. Od kokpita, do delova za odmor. Prošli smo kroz ceo avion i tako i kroz AWAKS, ali i kroz Herkules 130J koji je mobilna bolnica. AWAKS je specijalizovana letelica sa rotirajućom radarskom kupolom koja snima podatke na udaljenosti od čak 400 kilometara. Kroz operativni centar i komande ona te podatke prosleđuje dalje. Herkules je izuzetan avon koji je toliko mobilan, može sleteti na teško dostupne površine, na zemlju, visoku travu, bilo gde. A unutra je bio opremljen kao bolnica sa 72 mesta za pacijente. Unutra imaju sve neophodno za prvu pomoć dok ne stignu do medicinskog centra. Tim ljudi koji sve to rade su izuzetni profesionalci. I njihova posvećenost svom poslu je veoma strastvena, ali potpuno praćena vojnom disciplinom i spremnošću. Doživela sam i lični pomak u razumevanju globalne bezbednosti i načinu operativnog funkcionisanja.