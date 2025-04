"Mislim da može da uspe i u najizazovnim pozicijama. Zaista u pitanju je volja, želja, rad, požrtvovanost i pre svega da volite svoju zemlju i da želite da doprinesete lično da nešto uradite za nju. Mislim da to profesor doktor Macut želi i ima sve i personalne i profesionalne ingerencike" , rekla je ona.

"Mislim da on može da vodi aktivan dialog trenutno u društvu i da je to najbolji razlog", rekla je Đedović Handanović koja se osvrnula i na najavljeno formiranje Pokreta za narod i državu kao nove političke alternative istakavši da je to dobar odgovor na pre svega zastoje koje imamo u društvu, ali i u ekonomiji.