BEOGRAD - "Oni su krenuli s onlajn nastavom, uprkos uvredama, maltretiranju, terorisanju tih ljudi tamo, od dekana do studenata koji žele da pohađaju nastavu. Nastava teče i ima sve više studenata koji se vraćaju", rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić gostujući sinoć na televiziji uz naglasak da očekuje da se nastava polako vraća na fakultete.

"Pomislite da će neko u prosveti, od učitelja, nastavnika, profesora, dekana, pa rektora uvek stati u odbranu đaka ili studenata i da će šta god da se desi, ako se priča o tome da je kršen zakon, da će uvek stati u odbranu i reći - ja sam kriv, ne dirajte tu decu. Nekako bih to očekivala, a šta je uradio rektor Đokić, rekao je - ljudi ja nisam ništa kriv, ja nisam za blokade, nisam naredio da ne rade fakulteti. Šta smo mi dočekali, da imamo takve ljude u obrazovanju, da neko kaže, ništa ja kriv nisam. Ništa. Sve su studenti u blokadama krivi, ja sam hteo da nastave svi fakulteti da rade, ja sam to tražio, nisam mogao da reagujem jer niko od dekana mi se nije obratio da je doneo odluku o obustavi nastave, sve su zakuvali studenti u blokadama", rekla je Brnabićeva za TV Pink, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Kako je dodala, rektor Đokić se "dva puta zaštitio", preko studenata i akademske zajednice. "Samo da nije on kriv. Kakva je to kukavica", rekla je Brnabić i ocenila da je to najpodlije ponašanje koje je videla.