Fraza „Traži se“, se tradicionalno i kulturno vezuje za poternice za kriminalcima, beguncima i osobama koje treba ,,uhvatiti" ili kazniti. Kada se takva poruka javno objavi uz fotografije poznatih novinara, to ima konotaciju da su oni meta, da ih neko „traži“, i da bi im mogla biti naneta šteta", navodi se u obrazloženju krivične prijave.

Posebno bi trebalo imati u vidu da postavljanje ovih poternica tokom perioda društvenih tenzija i protesta, ispred prostorija RTS-a, pojačava njihov efekat. Time se stvara ambijent u kome su novinari izloženi mogućim napadima, zastrašivanju i stigmatizaciji - i to bez ikakve pravne osnove, s jasnom porukom: "Zna se ko si i znaj da si meta".

Takođe, objavljivanjem navedenih poternica, koje sadrže lične podatke novinara (njihove fotografije), došlo je do povrede njihove privatnosti i narušavanja njihovog prava na ličnu sigurnost.

Ovakvim postupcima Pozivamo naslovljeno tužilaštvo, kao stvarno i mesno nadležno, da podnese nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zahtev da identifikuje sve učinioce ovih krivičnih dela, prvenstveno one koji su idejni tvorci i nalogodavci za izradu poternica, kao i one koji su organizovali distribuciju, kao i same distributere, da nakon toga pokrene krivične postupke protiv istih.", zaključuje se u obrazloženju RTS povodom ove krivične prijave koju potpisuje generalni direktor JMU RTS Dragan Bujošević.