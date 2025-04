DO JUČE GURAO PRIČU O PRELAZNOJ VLADI, A SADA NUDI VANREDNE IZBORE Vučević odgovorio Aleksiću: Samo pokušava da kupi vreme do izazivanja nekog novog haosa

"Prošlo je 80 godina od kada je konačno zaustavljena fabrika smrti u Jasenovcu. Dobar deo nekadašnje Jugoslavije je bio oslobođen sredinom 1944, a logor Jasenovac je bio oslobođen pred kraj 1945. Neverovatno da je Jasenovac ostao neobjašnjiv, nemoguće da neko nije proglasio da to prvo zaustavite, tu fabriku smrti. Važno je da mi ne zaboravimo taj tragični deo istorije, da nam se ne bi slično ponovo dogodilo. Ako se takve stvari zaborave, one se ponavljaju. Danas predsednik Vučić predvodi delegeciju Republike Srbije, ali zajedno sa predsednikom Dodikom i narodom RS, i nadam se da ćemo napraviti taj spomen komlepks posvećen žrtvama NDH i u Beogradu i u Gradini. Bilo bi značajno da Republika Srpska i Republika Srbija obeleže ta stradanja. Pogledajte kako jevrejski narod pamti i obeležava, ne postoji nijedno jevrejsko dete koje ne uči o holokaustu. Srpska i Srbija su od 2012. postigle konsenzus da sve datume obeležavaju", reko je Vučević.

"Mislim da smo se ogrešili i da nismo razumeli ulogu pape Franje, jer je on bio više nego korektan prema srpskom narodu. Nije popustio pod pritiscima da prizna lažnu državu Kosovo, a sa novim ćemo imati mnogo teži zadatak. On je bio i korektan po pitanju zahteva Rimokatoličke crkve iz Hrvatske po pitanju kanonizacije Stepinca, te dve stavri ne smeju da se zaborave. Pokojni papa Franja je bio korektan po pitanju Srbije i našeg naroda, a ako to ne spomenemo, ogrešili smo se o Boga", rekao je Vučević.