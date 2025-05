"Srbija je uvek bila i ostala antifašistička. Milion Srba je stradalo od nacista u Drugom svetskom ratu. 600.000 Srba su bili žrtve genocida u NDH. Blokaderi to ne znaju. Blokaderi pljuju i na srpske žrtve nacizma, i na svetlu istoriju Srbije. Namerno zaboravljaju da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Blokaderi su heroji upravo ustaške lijepe njihove Hrvatske. Ona ih podržava, finansira, obučava... Podsećam ETF blokadere, da je šest njihovih blokaderskih vođa, uhapšeno zbog planiranja terorizma, a da je još šest njihovih terorističkih vođa na čelu sa njihovom firerkom Milom Pajić u bekstvu u Hrvatskoj, u kojoj traže azil", napisao je Bakarec na Iksu i dodao:

"I ovih 12 terorista su četiri meseca ispaljivali glupe naciparole koje im je neko drugi napisao: 'Nema nazad. Ko ako ne mi. Kad ako ne sad' itd. Sve ove parole su imali nacisti u Nemačkoj. Takođe, cela ikonografija blokadera je istovetna nacističkoj - crveni simbol, kult krvi, nasilje, totalitarne ideje, dominantne boje crna i crvena... Falsifikuju blokaderi i istorijske antifašističke fotografije. Kažu blokaderi, neznalice, zgubidani - 'Naša budućnost čeka', što praktično predstavlja naslov one nacističke pesme iz filma 'Kabare'- 'Tomorrow Belongs to Me' ('Budućnost pripada meni'). Ne, vi blokaderi ste zastupnici ideologije mračne prošlosti, poraženi ste u sadašnjosti i vi i vaša krvavo obojena revolucija u pokušaju."