- U trenutku kada je Univerzitet u blokadi, kada je njegov čelnik na strani studenata svom svojom snagom, čak je, čujemo nezvanično i na toj listi. Sutra se upravo održava Senat kod uvaženog kolege gde će bivša rektorka Ivanka Popović biti birana za emeritus profesora i takođe bivši dekan Medicinskog fakulteta akademik Nebojša Lalić, za šta smo mi uputili prigovor, te se nadam da će članovi Senata to imati u vidu i da će postupiti i analizirati naš prigovor - kazala je profesorka.

- Ja sam za to da svi stanu, jer ne mogu jedni da trpe štetu a drugi da profitiraju ili da budu u neizmenjenom stanju. Prosto moramo biti dosledni, ako se borimo za bolju državu i da budemo bolji ljudi. Ja sam zaista zahteve studenata u decembru 2024. tako doživela, da se borimo za bolju i pravedniju državu i za to da mi budemo bolji ljudi, ali za ovih šest meseci se desilo upravo ono o čemu sam u nekoliko javnih nastupa govorila, desilo se to akademsko licemerje - istakla je profesorka.