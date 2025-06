"Nakon najveće sramote koju je Beograd doživeo u poslednjih nekoliko decenija, dan posle prolazi u tišini onih koji bi najviše trebalo da progovore. Ćuti dekanka Medicinskog fakulteta, verovatno srećna što su joj linčovali najboljeg studenta. Ćuti rektor Đokica, najveća sramota u istoriji srpskog obrazovanja. I on presrećan, jer su hitlerjugend bande, koje on predvodi, umalo likvidirale najboljeg studenta univerziteta. U redu je što ćuti na primer Novak Đoković, teniser, ekolog, student, dežurna pametnica. On plaća porez u Monaku, od njegovog dinara Srbija ne živi, pa mu se može. Ali, zašto ćute svi ostali?", zapitao se Darko Glišić i dodao: