BEOGRAD - Moje pitanje prvo upućujem predsedniku RIK-a ako može poslanicima da dostavi rezultate izbora u Kosjeriću i Zaječaru pa da ljudi uporede brojeve a onda da vide kako su to oni koji su osvojili više glasova izgubili, a oni koji su osvojili manj glasova i mandata oni su pobedili. Znači, manje je više, to treba da uđe u logo opozicije a mi ćemo naravno u naš ubaciti pčelu!, rekao je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov na početku današnje vanredne sednice u Skupštini Srbije, u terminu rezervisanom za poslanička pitanja.

Jovanov je potom rekao da se opozicija pravda na društvenim mrežama onima koji im kažu da su nesposobni, da su sve upropastili i da ne znaju da vode kampanju tako što im poručuju: Ne, nismo mi izgubili, mi smo pobedili, samo vi to ne razumete! To što mi imamo manje mandata pa to tako treba... To je pobeda, a oni sa više mandata oni nemaju pojma, njih narod neće, nas narod hoće! Ja uzmem 13, onaj 14, mene hoće, njega neće! To je logika!