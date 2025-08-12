Slušaj vest

Televizija N1 stala je u odbranu evroposlanika i izvestioca EP za Srbiju Tonina Picule, koji je na 30. godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" objavio svoju fotografiju iz 90-ih godina u uniformi hrvatske vojske sa kalašnjikovim u rukama, a izvor im je bila Zrinka Vrabec Mojzeš, nekadašnja savetnica bivšeg predsednika Hrvatske Iva Josipovića, koja je ovu priliku iskoristila i da pruži podršku blokaderima, naglašavajući koliko im se Picula divi.

- Ja ne mislim da je Tonino Picula nacionalista, ne mislim da je želeo nekoga provocirati. Meni je žao ako je to tako shvaćeno, jer on je verovatno u jednom emotivnom trenutku hteo da se obrati svojim ratnim drugovima. Nije želeo poniziti Srbiju, nije želeo poniziti srpske građane. Ja znam da Tonino Picula izuzetno poštuje ne samo studente kojima se mi ovde u Hrvatskoj iskreno divimo, nego i sve one obične građane širom Srbije koji su se priključili studentskom protestu na način na koji to Hrvatska nikada nije videla. Mi stvarno odajemo priznanje vašim ljudima i njihovoj osvešćenosti, Tonino Picula itekako poštuje sve ono što ti ljudi rade, njihovu borbu za demokratiju i verujem da mu je žao zbog reakcija koje je izazvala njegova objava - kazala je Vrabec Mojzeš.

Podsetimo, Picula je na dan kada se Srbi širom regiona prisećaju stradanja i progona, objavio fotografiju na kojoj je naoružan.

- Prošlo je 30 godina od operacije „Oluja“, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobođenje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokratije i uravnoteženi ekonomski prosperitet trebalo bi da budu trajne orijentirne tačke u razvoju našeg društva, posebno danas kada su ove vrednosti pod sve većim pritiskom. Zahvalimo svima koji su doprineli odbrani suvereniteta i slobode Republike Hrvatske. Svim građanima, a posebno svojim suborcima, čestitam Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - napisao je on.