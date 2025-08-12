Slušaj vest

Nema jače potvrde da je pisac/slikar/karikaturista podbacio u svom delu nego kad naknadno publici mora da objašnjava šta je hteo da kaže.

- A šta je ovo?

- Kuća.

- Pa ne liči na kuću.

Tako se i Predrag Koraksić Koraks u „Danasu" oglasio posle nazovi-karikature na naslovnoj strani ovog lista na kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljen u delovima, raznet eksplozijom. Javnost je s pravom bila zgrožena, jer su motivi i crtača i redakcije ovog Šolakovog tabloida bili jasni - da se, po principu što je babi milo, to joj se i snilo, ovaplote želje blokadera i onih koji ih podržavaju, i smrt predsednika Srbije, pa se karikaturista uplašio.

Koraksu ovo nije prvi put da se „zanese" - svojevremeno je morao da prekine saradanju sa „Vremenom" jer su njegovu radovi prelazili granice čak i ovog ultraopozicionog lista.

Sad, u „Danasu" koji nema ni mere, ni stida, objašnjava nam da je Vučiću, istina, odsečena glava, ali da je to „psihički", a ne „fizički", i da mi ništa nismo razumeli, ali - pazite ovo! - razumele su ga „društvene mreže".

„Niko na društvenim mrežama nije imao asocijaciju" da je prikazao Vučićevu smrt!

U strahu od (zasluženih!) sankcija, Koraks se, da se Vlasi ne dosete, kao doseća da u Slobino vreme nisu hteli da ga tuže pa, je li, ne bi trebalo ni sad...

Nisu, međutim, u ovoj priči bitni jedan crtač, ni novine čiji su ozbiljni tekstovi smešniji od karikatura, već morbidna praksa koja traje duže vreme, a čiji se početak poklapa sa eskalacijom nasilja blokadera.

Sve čeće, naime, na njihovim nalozima na društvenim mrežama, i u Šolakovim medijima, priziva se smrt Aleksandra Vučića i istaknutih funkcionera vladajuće stranke. Bivalo je toga i ranije - setimo se samo snajperske puške uperene na Vučića na naslovnoj strani Nina, dok ga je uređivala postava koja sada radi u Šolakovom Radaru, ali brana kao da je pukla poslednjih meseci i svo se bezumlje i sva niskost onih koji traže vlast u Srbiji izlila u javni prostor.

Neljudska, nekrofilna orgija najnižih strasti, priređena na mreži X povodom bolesti Darka Glišuća - u kojoj su, ne zaboravimo, učesvovali i stranački prvaci opozicije, i osobe za koje po automatizmu kažemo „istaknute javne ličnosti" iako se ističu samo ispadima i prostaštvom, recimo Sergej Trifunović... - sada je taj bolesni pir doživeo nastavak neukusnim klipom koji je kreirala AI, o kojem je Kurir pisao.

A u isto vreme, na društvenim mrežama, koje Koraks priziva za svedoke, osvanuo je nadgrboni spomenik predsedniku Srbije. Da komentari ispod ove objave nisu jezivi u svojoj obezljuđenosti, naveli bismo ih kao savršen indikator stanja svesti i nivoa inteligencije onih koji na ulicama Srbije traže da im se poveri vlast. Ovako, ostaju samo kao svedočanstvo jednog vremena...

Ali, postoji tu jedan problem. I u našoj zemlji, i u Evropi, oglašavaju se često samozvani zaštitnici ljudskih prava, slobode medija, čuvari demokratije... da uzmu u zaštitu sve one koji izjave da su „žrtve Vučićevog režima". Od novinara odgurnutog u metežu koji nastane napadom blokadera na kordon policije, oni prave slučaj, isto čine i kad na X-u osvane negativan komentar na račun istaknutog blokadera. Mnogo je takvih slučajeva kojima se podržava „obojena revolucija" i Srbiji udaraju packe...

Ali, kad treba reagovati na eklatantno kršenje i zakona i moralnih normi, kao što je to u slučajevima o kojima smo napred govorili - a koji nisu puko vračanje da se naudi Vučiću, nego stvaranje atmosfere u kojoj bi njegova nasilna smrt bila normalna stvar! - sve te „demokrate", svi sa Briselovih i EU jasala, ćute!

A kad im se skrene pažnja da imaju dvostruke standarde, optužuju nas za neobjektivnost.

Tako je bilo i sa Toninom Piculom, dok se nije autovao slaveći tridesetu godišnjicu etničkog čišćenja Srba u Hrvatskoj, i sam pokazao svo licemerje onih koji su ga branili.

Sačekaćemo da i ovi sadašnji „ćutolozi" skinu maske.

Ali da znaju da znamo šta (ne) rade!