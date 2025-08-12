Slušaj vest

Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, objavio je prošle nedelje na mreži "Iks" svoju fotografiju u vojnoj uniformi i sa automatskom puškom povodom 30 godine od zločinačke akcije "Oluja" u kojoj je izvršen pogrom Srba iz Republike Srpske Krajine. Zbog toga su usledile kritike iz Srbije, a Picula sada nastavlja da provocira i tvrdi da "ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitovana"!

Picula je izjavio da je "javna informacija da je pre 30 godina bio pripadnik hrvatske vojske" koja je, kako je naveo, "oslobodila do tada okupirane delove zemlje", te da ovu činjenicu mogu osporavati samo “oni koji i danas relativizuju ili maskiraju politiku koja je od početka 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.

- Moje životno iskustvo i politička karijera mi samo pomažu, da kao stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bolje razumem procese koji i dalje blokiraju Srbiju na njenom evropskom putu - naveo je za portal "European Western Balkans" (EWB) Picula u pisanoj izjavi.

Na pitanje kako komentariše reakcije iz Beograda, Picula kaže da "nije iznenađen reakcijama vlasti, jer nije prvi put da se susreće sa kritikama i zahtevima za njegovu smenu".

- Ovog puta su im se, sa jedne strane, pridružili njima slični političari krajnje desnice iz EU, kompromitovani skandalima i neuvijeno skloni Putinovoj Rusiji, a sa druge, deo opozicije kojima je neprihvatljivo što sam branio svoju zemlju u nametnutom ratu - dodao je Picula.

Na pitanje da li će nastaviti da obavlja funkciju izvestioca kao i do sada, on je rekao da "njegova dužnost u Evropskom parlamentu nije i ne može biti razlog da se odrekne bilo kog dela svoje biografije".

- Nameravam nastaviti sa svojim radom, a o njegovom kvalitetu najbolje govore uspešni pregovori o izveštaju o Srbiji, kao i uverljiva podrška na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta (410 glasova "za"’ od ukupno 720) - rekao je Picula.

Kako kaže, da je "pristrasan ili neobjektivan, ta podrška ne bi bila moguća i samim tim ne postoji logika u prozivanjima da je njegova funkcija kompromitovana".

- Moja verodostojnost kao izvestitelja zavisi i o prihvatanju mojih ocena stvarne situacije o Srbiji kao zemlji kandidatkinji za članstvo u EU, a Srbija se već dugo nalazi u unutrašnjim blokadama iz kojih ne može pronaći izlaz. Ti problemi su mnogo stariji od mog imenovanja za stalnog izvestioca. Voleo bih da u Srbiji pokazuju barem jednaku osetljivost za višestruke razloge stagnacije kao što pokazuju za delove moje biografije - navodi Picula.

Portal EWB je objavio, pozivajući se na izvore u Evropskom parlamentu, da je "malo verovatno da će ova objava izazvati bilo kakve posledice".

Podsetimo, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se zvanično predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, povodom neprimerene objave Picule na godišnjicu "Oluje".

Brnabić je u pismu navela da je postavljanje slike sa automatskim oružjem na dan kada je 250.000 Srba proterano sa svojih ognjišta nameran potez, bez ljudske osetljivosti koji ugrožava kredibilitet čitavog Evropskog parlamenta, a reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.