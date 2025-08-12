Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se povodom novih provokacija Tonina Picule, izvestioca Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, ali i portal Danas koji je preneo Piculine tvrdnje da "ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitovana".

- Za Šolakovo propagandno terorističko smeće i blokadere i nije kompromitovan. Štaviše, to mu je kod njih podiglo ugled. Podjednako mrze i Srbiju i sve srpsko. A za ostalo će još da vidi. Pritom, kaže kako se borio protiv okupacije Hrvatske! A okupator je Srbin, Krajišnik, kome su se i pradedovi i čukundedovi rodili na toj zemlji? Okupirali sopstvenu kuću, njivu, šumu... Džaba šminka. Čim zine progovori ustaša - napisao je Jovanov na Iksu.

Podsetimo, Picula je prošle nedelje na mreži Iks objavio svoju fotografiju u vojnoj uniformi i sa automatskom puškom povodom 30 godine od zločinačke akcije "Oluja" u kojoj je izvršen pogrom Srba iz Republike Srpske Krajine. Zbog toga su usledile kritike iz Srbije, a Picula je danas nastavio da provocira i tvrdi da "ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitovana"!

On je izjavio da je "javna informacija da je pre 30 godina bio pripadnik hrvatske vojske" koja je, kako je naveo, "oslobodila do tada okupirane delove zemlje", te da ovu činjenicu mogu osporavati samo “oni koji i danas relativizuju ili maskiraju politiku koja je od početka 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.