Profesorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) Andrijana Maksimović izjavila je danas da nastavno i tehničko osoblje te ustanove svakodnevno dobija pretnje i uvrede preko društvenih mreža zbog toga što su 29. jula pokušali da uđu na svoja radna mesta i istakla da im je zato bezbednost ugrožena.

- Tokom 29. jula nastavnici i tehničko osoblje su ušli na svoja radna mesta u nameri da obezbede uslove za narednu školsku godinu, ali i da preduprede sve moguće opasnosti jer od 26. januara nismo mogli da uđemo na univerzitet - rekla je Maksimović za K1 televiziju.

Navela je da se ispred zgrade gradske uprave nalaze fotografije zaposlenih na Državnom univerzitetu i istakla da im je zato bezbednost ugrožena.

- Ispred gradske uprave se nalaze naše fotografije, mojih kolega, rektorke i njenih saradnika, ali nismo ništa uradili da bismo se krili - rekla je Maksimović i dodala da im je sigurnost ugrožena i da svakodnevno dobijaju pretnje i uvrede preko društvenih mreža.

Prema njenim rečima, bez obzira na otežane uslove rada, Državni univerzitet u Novom Pazaru je uspešno obavio prijemni ispit i upisano je oko 400 brucoša.

- Odgovorno smo postupili prema studentima koji su želeli da polažu prijemni i da se upišu. Sve to smo želeli da se odvija u prostorijama Državnog univerziteta. Posledice koje mi nosimo su najveće moguće, a to je žigosanje u sredini u kojoj živimo - navela je ona.

Maksimović je istakla da su nastavnici tokom blokade DUNP-a vodili računa o studentima koji su želeli da uče i polažu ispite.

- Mi smo ispite sprovodili u alternativnim prostorijama, odnosno u nastavno-naučnim bazama, s obzirom na to da na univerzitetu to nismo mogli - kaže Maksimović.

DUNP je 29. jula saopštio da su zaposleni i uprava, zbog potencijalne opasnosti od hemijskog incidenta i opasnosti od izbijanja požara, kao i zbog opšte bezbednosti građana koji žive u okolini zgrade Univerziteta i priprema zgrade za novu školsku godinu, ušli u zgradu Univerziteta.

Grupa blokadera potom je ispred zgrade DUNP-a organizovala protest, tokom koga su pojedini učesnici napali pripadnike policije, a MUP je saopštio da je tada povređeno šest policajaca.

Blokaderi su potom, posle pregovora sa predstavnicima uprave, ponovo ušli u zgradu DUNP-a.

