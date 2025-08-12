Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je danas da je ovogodišnji upisni rok na Univerzitetu u Beogradu pokazao da blokade na fakultetima nisu podigle ugled tog univerziteta, kako su pojedini profesori tvrdili da će se dogoditi, već da se to pokazalo kao pogrešno.

- Ovaj upisni rok je pokazao da ono što je u početku bilo teza, a to je da će navodno ovo da podigne ugled beogradskog univerziteta i da će sada mladi da pohrle na beogradski univerzitet, pokazalo kao pogrešno - rekao je Vuletić za K1 televiziju.

On je napomenuo da fakulteti nisu mesta za političke i stranačke borbe, već da je njihova uloga jasno definisana zakonom.

- Jako važno da svi budemo svesni da fakultet nije mesto za političke, stranačke, dnevnopolitičke ili kakve god borbe, nego je jasno definisano zakonom, oko čega smo se svi složili, šta je to, a to je ono što i studenti u ogromnoj većini žele - rekao je Vuletić.

Prema njegovim rečima, studenti nisu samostalno ni pokrenuli, ni zaustavili blokade fakulteta, već su to učinile uprave fakulteta.

- Vi ste imali situaciju da su uprave fakulteta zapravo sugerisale i donele odluku da traju blokade. Nisu ni pokušale, ni na koji način, da dovedu stanje fakulteta u ono što zakon predviđa. Takođe smo imali situaciju da su uprave fakulteta inicirale, a onda su nastavno-naučna veća donela odluku da se sa blokadama prekine. Dakle, nisu studenti ni počinjali, a nisu ni prekinuli blokade. Problem je u nastavnicima i upravama fakulteta - rekao je Vuletić za TV K1.

On je rekao i da nije zagovornik toga da se država mnogo meša u funkcionisanje fakulteta i univerziteta, ali da država nema potrebe da finansira one fakultete čiji nastavnici ne žele da rade svoj posao.

- Ljudi koji rade na fakultetima su odgovorni, oni imaju i dovoljno znanja i dovoljno svega onoga što je potrebno da im društvo to prepusti. Ali, ako iz bilo kojih razloga, političkih ili zato što su na ovaj ili onaj način pod nekakvim pritiskom kakav god i ne mogu da se tom pritisku odupru, onda je to problem. Država nema potrebe da finansira te fakultete ukoliko nastavno osoblje ne želi da radi svoj posao - ukazao je Vuletić.

Kako je rekao, činjenica da je veliki broj studenata bio za onlajn nastavu pokazuje da su uprave usmeravale blokade.

- Studenti, pogotovo sa starijih godina, su potpuno svesni šta znače i koliku štetu im nanose blokade. Mislim da su toga svi svesni - objasnio je Vuletić.

Prema njegovim rečima, funkcija države nije da smiruje tenzije na univerzitetima, ali može da pomogne u tome ako to traže uprava i nastavnici i dodao da univerziteti imaju privilegovanu poziciju zato što nastavnici sami odlučuju koliko, kada i šta će raditi.