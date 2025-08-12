Slušaj vest

Pravnik Milan Antonijević izjavio je danas da je šteta što izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ne oseća ni malo odgovornosti za svoje postupke.

- Šteta što Tonino Picula ne oseća ni malo odgovornosti za svoje postupke sada dok je na funkciji izvestioca za Srbiju. Loš primer za region, kao i za ugled Evropskog parlamenta - napisao je Antonijević na Iksu.

Podsetimo, Picula je prošle nedelje na mreži Iks objavio svoju fotografiju u vojnoj uniformi i sa automatskom puškom povodom 30 godine od zločinačke akcije "Oluja" u kojoj je izvršen pogrom Srba iz Republike Srpske Krajine. Zbog toga su usledile kritike iz Srbije, a Picula je danas nastavio da provocira, tvrdeći da "ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitovana"!

On je izjavio da je "javna informacija da je pre 30 godina bio pripadnik hrvatske vojske" koja je, kako je naveo, "oslobodila do tada okupirane delove zemlje", te da ovu činjenicu mogu osporavati samo “oni koji i danas relativizuju ili maskiraju politiku koja je od početka 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.

- Moje životno iskustvo i politička karijera mi samo pomažu, da kao stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bolje razumem procese koji i dalje blokiraju Srbiju na njenom evropskom putu - naveo je za portal "European Western Balkans" (EWB) Picula u pisanoj izjavi.

Takođe podsećamo da se predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obratila zvanično predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, povodom neprimerene objave Picule na godišnjicu "Oluje".

Brnabić je u pismu navela da je postavljanje slike sa automatskim oružjem na dan kada je 250.000 Srba proterano sa svojih ognjišta nameran potez, bez ljudske osetljivosti koji ugrožava kredibilitet čitavog Evropskog parlamenta, a reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.