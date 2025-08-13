Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila, kako je navela, sinoćno divljaštvo i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.

Prema njenim rečima, to je bilo organizovano nasilje usmereno protiv Srpske napredne stranke, njenih članova i svih građana koji veruju u mir, stabilnost i razvoj Srbije.

- Kada vidite takvo divljanje, to jurišanje na prostorije naše stranke, jasno je o kakvim se osobama radi – o grupi najekstremnijih blokadera i političkih terorista, koji su spremni da ruše sve pred sobom jer nemaju ni program, ni ideju, ni podršku naroda - navela je Mesarović na svom Instagram nalogu.

Ona je istakla da su im propali svi pokušaji izazivanja obojene revolucije i rušenja institucija, pa sada "u prvi plan guraju svoje najekstremnije falange, koje divljaju po ulicama gradova i opština, da se kamenicama i bakljama obračunavaju sa članovima SNS i da uništavaju imovinu stranke".

- Građani Srbije ne žele nasilje i ekstremizam! Građani Srbije ne žele da separatisti i ekstremisti ostvare svoje mračne scenarije, da podele državu, da zaustave njen napredak i razvoj, da sruše sve ono na čemu smo predano radili poslednjih 13 godina, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, dok su se oni krili po mišijim rupama - navela je Mesarović.

Ne propustitePolitika"TO ŠTO RADE JE ČISTO, OGOLJENO NASILJE, ČIST FAŠIZAM" Vučević: Mi nikad nismo pozivali na napade, već na odbranu! Ako nas dirate, branićemo se još odlučnije
Milos Vučević (16).jpg
PolitikaOVAKO JE IZGLEDALO JEZIVO NASILJE BLOKADERA U VRBASU I BAČKOJ PALANCI: Napadali topovskim udarima, bakljama i ciglama, povređene desetine ljudi (VIDEO)
blokaderi.jpg

Ona je poručila da je Srbija jača od njihovog besa i mržnje, i da je snaga u jedinstvu, u narodu koji veruje u mir, stabilnost i budućnost, a ne u kamenice i batine.

- Srbija će nastaviti da ide napred, bez obzira na svu njihovu agresiju, jer istina i rad uvek pobeđuju - rekla je Mesarović.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI HTELI OZBILJNE SUKOBE, NAPALI PROSTORIJE SNS I POLICIJU Direktor policije Vasiljević: Gađali su kamenicama, bakljama, jajima! Povređeno 16 policajaca
Dragan Vasiljevic direktor policije (1).png
PolitikaJOŠ JEDAN DOKAZ BRUTALNOSTI BLOKADERA Ne prestaju sa nasiljem u Bačkoj Palanci: Povredili još jednog građanina, morala da reaguje Hitna pomoć! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-12 225301.jpg
PolitikaSTRAVIČNO NASILJE BLOKADERA: Građane koji su mirno branili stranku u Vrbasu zasipali bakljama i ciglama! U Bačkoj Palanci pogodili policajca, povređene 2 osobe
Screenshot 2025-08-12 220835 copy.png
PolitikaMLADIĆA POGODILI KAMENICOM U GLAVU! Još jedno jezivo nasilje blokadera u Bačkoj Palanci!
WhatsApp Image 2025-08-12 at 22.04.38_2085e880 copy.jpg