Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila, kako je navela, sinoćno divljaštvo i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.

Prema njenim rečima, to je bilo organizovano nasilje usmereno protiv Srpske napredne stranke, njenih članova i svih građana koji veruju u mir, stabilnost i razvoj Srbije.

- Kada vidite takvo divljanje, to jurišanje na prostorije naše stranke, jasno je o kakvim se osobama radi – o grupi najekstremnijih blokadera i političkih terorista, koji su spremni da ruše sve pred sobom jer nemaju ni program, ni ideju, ni podršku naroda - navela je Mesarović na svom Instagram nalogu.

Ona je istakla da su im propali svi pokušaji izazivanja obojene revolucije i rušenja institucija, pa sada "u prvi plan guraju svoje najekstremnije falange, koje divljaju po ulicama gradova i opština, da se kamenicama i bakljama obračunavaju sa članovima SNS i da uništavaju imovinu stranke".

- Građani Srbije ne žele nasilje i ekstremizam! Građani Srbije ne žele da separatisti i ekstremisti ostvare svoje mračne scenarije, da podele državu, da zaustave njen napredak i razvoj, da sruše sve ono na čemu smo predano radili poslednjih 13 godina, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, dok su se oni krili po mišijim rupama - navela je Mesarović.

Ona je poručila da je Srbija jača od njihovog besa i mržnje, i da je snaga u jedinstvu, u narodu koji veruje u mir, stabilnost i budućnost, a ne u kamenice i batine.