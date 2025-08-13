BLOKADERI HOĆE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci potvrda da im je nasilje jedina politika
Užasne scene nasilja koje su se u utorak uveče odigrale u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu uznemirile su građane Srbije jer su najviše ličile na ratno stanje! Blokaderi su preksinoć došli ispred sedišta SNS u Vrbasu i Bačkoj Palanci i gađali topovskim udarima, ciglama, kamenicama, bakljama, drvenim motkama pristalice SNS koje su se okupile ispred stranačkih prostorija, ali i pripadnike policije koji su ih razdavajali! Samo tokom ove večeri nemira u Vrbasu povređeno je 16 policajaca i 52 građana, a sagovornik Kurira smatra da blokaderi ovakvim incidentima pokušavaju da izazovu građanski rat!
Svako ko je u medijima ili na društvenim mrežama video snimke iz Vrbasa i Bačke Palanke najverovatnije je ostao prestravljen prizorima haosa na ulicama. Blokaderi su oko 20 časova uveče krenuli na prostorije SNS u ovim gradovima, u Vrbasu su konstantno pokušavali da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađaju policajce i pozivaju na obračun, a letele su drvene motke, kamenice, jaja, ali i pirotehnička sredstva. U Bačkoj Palanci blokaderi su prvo napali policiju, a onda mladića Velibora Eraka pogodili kamenicom u glavu, dok je još jedan mladić koji se nalazio u prostorijama naprednjaka povređen i odvezen kolima Hitne pomoći.
Prave haos da bi vladali
Politički analitičar Nebojša Obrknežev objašnjava za Kurir da su dešavanja poslednjih dana jasno pokazala da "zgubidansko-blokaderska-plenumaško-teroristička i opoziciono-aktivistička banda koja se predstavlja kao nekakav 'zbor građana' želi da izazove građanski rat u Srbiji"!
- Neverovatne scene smo mogli da vidimo pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a koje su svih ovih meseci prizivali opozicioni politički lešinari koji priželjkuju sukobe među narodom i celokupni haos u Srbiji, jer u tome vide jedinu priliku da isplivaju na površinu. Prethodnih meseci u određenim medijima za pritisak, obmanu i laži smo često mogli da čujemo da građanski rat neko priželjkuje, jedva čeka i da mu je to glavni cilj. Žele da izazovu podele među narodom, haos i anarhiju jer im je to jedini način da se dočepaju vlasti, iako su apsolutna manjina u Srbiji - ističe Obrknežev i dodaje:
- Taj remetilački faktor nije uperen samo protiv aktuelne vlasti već protiv cele države i njih ne interesuje ništa što je vezano za srpska nacionalna pitanja. Zajedno s nekom "magla listom" žele da stave povez na oči i zamagle pogled narodu kako bi uspeli da zavladaju. Zaboravljaju da srpski narod nije nikada, niti će krenuti za onima koji su rušilački raspoloženi, koji siluju svakodnevni život građana i čija je jedina politika - mržnja, u ovom slučaju želja da predsednik Vučić nestane s političke scene po svaku scenu. Ne prezaju ni od čega i zato i napadaju i njegovu porodicu i porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića, dolaze na kućne adrese funkcionera... Građani žele politiku boljitka svakodnevnog života, povećanja plata i penzija, smanjenja cena u marketima i sve drugo što utiče na njihov svakodnevni život.
Obračun
Podsetimo, direktor policije Dragan Vasiljević kazao je za RTS da se u Vrbasu i u Bačkoj Palanci u utorak uveče neprijavljeno okupilo oko 200 građana, koji su "došli s namerom da razbiju prostorije SNS ili da se s nekim sukobe", dok je oko 800 pristalica SNS bilo u prostorijama te stranke i ispred njih.
- Moram da naglasim, da ne bi bilo zamena teza, nisu pristalice SNS otišle pred nečije prostorije ili nekoga napadale, već su bile ispred svojih prostorija. Neko drugi je došao s pokušajem da napadne i ljude i prostorije. Svaka akcija stvara reakciju. I u Bačkoj Palanci i u Vrbasu formirali smo dvostruke kordone policije. Razdvojili smo građane računajući da neće doći do sukoba.
Međutim, došlo je do gađanja kamenicama, bakljama, jajima, pojavili su se lica s palicama, sa štanglama, s drvenim motkama. Očigledno je namera bila da budu ozbiljni sukobi! U Beogradu je bilo pokušaja napada na naše policijske službenike u Njegoševoj ulici, a bilo je okupljanja i u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu - kazao je Vasiljević i dodao da se situacija u Vrbasu potpuno smirila tek u ponedeljak ujutru oko šest sati:
Došli da napadaju
- Do jutra je policija ostala da bi sprečila narušavanje javnog reda i zaštitila sve građane. Moramo jasno i nedvosmisleno reći - neko je došao da nekog napadne. I sada tražimo opravdanje što je policija bila tu. Pa najbolje da policije nema i da se desi građanski rat, da se ljudi sukobe. Mi nismo svih ovih meseci štitili određenu grupu, štitili smo javni red i mir.
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je nasilje koje su blokaderi teroristi ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, "dokaz da su od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat".
- Jasno je nalogodavcima da je blokadera na ulici sve manje, da se podrška običnih ljudi svela na minimum, da su svi shvatili da oni Srbiji nemaju šta da ponude osim mržnje i nasilja. Zato idu na sve ili ništa. Zato najavljuju nova okupljanja baš ispred prostorija SNS - žele incidente, sukobe, da provociraju, uništavaju, lome, tuku i maltretiraju. Nadaju se bratoubilačkom ratu koji bi zaustavio Srbiju i iz koga bi oni izvukli korist - rekla je Brnabić.