Slušaj vest

Užasne scene nasilja koje su se u utorak uveče odigrale u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu uznemirile su građane Srbije jer su najviše ličile na ratno stanje! Blokaderi su preksinoć došli ispred sedišta SNS u Vrbasu i Bačkoj Palanci i gađali topovskim udarima, ciglama, kamenicama, bakljama, drvenim motkama pristalice SNS koje su se okupile ispred stranačkih prostorija, ali i pripadnike policije koji su ih razdavajali! Samo tokom ove večeri nemira u Vrbasu povređeno je 16 policajaca i 52 građana, a sagovornik Kurira smatra da blokaderi ovakvim incidentima pokušavaju da izazovu građanski rat!

Svako ko je u medijima ili na društvenim mrežama video snimke iz Vrbasa i Bačke Palanke najverovatnije je ostao prestravljen prizorima haosa na ulicama. Blokaderi su oko 20 časova uveče krenuli na prostorije SNS u ovim gradovima, u Vrbasu su konstantno pokušavali da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađaju policajce i pozivaju na obračun, a letele su drvene motke, kamenice, jaja, ali i pirotehnička sredstva. U Bačkoj Palanci blokaderi su prvo napali policiju, a onda mladića Velibora Eraka pogodili kamenicom u glavu, dok je još jedan mladić koji se nalazio u prostorijama naprednjaka povređen i odvezen kolima Hitne pomoći.

Prave haos da bi vladali

Politički analitičar Nebojša Obrknežev objašnjava za Kurir da su dešavanja poslednjih dana jasno pokazala da "zgubidansko-blokaderska-plenumaško-teroristička i opoziciono-aktivistička banda koja se predstavlja kao nekakav 'zbor građana' želi da izazove građanski rat u Srbiji"!

- Neverovatne scene smo mogli da vidimo pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a koje su svih ovih meseci prizivali opozicioni politički lešinari koji priželjkuju sukobe među narodom i celokupni haos u Srbiji, jer u tome vide jedinu priliku da isplivaju na površinu. Prethodnih meseci u određenim medijima za pritisak, obmanu i laži smo često mogli da čujemo da građanski rat neko priželjkuje, jedva čeka i da mu je to glavni cilj. Žele da izazovu podele među narodom, haos i anarhiju jer im je to jedini način da se dočepaju vlasti, iako su apsolutna manjina u Srbiji - ističe Obrknežev i dodaje:

- Taj remetilački faktor nije uperen samo protiv aktuelne vlasti već protiv cele države i njih ne interesuje ništa što je vezano za srpska nacionalna pitanja. Zajedno s nekom "magla listom" žele da stave povez na oči i zamagle pogled narodu kako bi uspeli da zavladaju. Zaboravljaju da srpski narod nije nikada, niti će krenuti za onima koji su rušilački raspoloženi, koji siluju svakodnevni život građana i čija je jedina politika - mržnja, u ovom slučaju želja da predsednik Vučić nestane s političke scene po svaku scenu. Ne prezaju ni od čega i zato i napadaju i njegovu porodicu i porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića, dolaze na kućne adrese funkcionera... Građani žele politiku boljitka svakodnevnog života, povećanja plata i penzija, smanjenja cena u marketima i sve drugo što utiče na njihov svakodnevni život.

Foto: Kurir Televizija

Obračun

Podsetimo, direktor policije Dragan Vasiljević kazao je za RTS da se u Vrbasu i u Bačkoj Palanci u utorak uveče neprijavljeno okupilo oko 200 građana, koji su "došli s namerom da razbiju prostorije SNS ili da se s nekim sukobe", dok je oko 800 pristalica SNS bilo u prostorijama te stranke i ispred njih.

- Moram da naglasim, da ne bi bilo zamena teza, nisu pristalice SNS otišle pred nečije prostorije ili nekoga napadale, već su bile ispred svojih prostorija. Neko drugi je došao s pokušajem da napadne i ljude i prostorije. Svaka akcija stvara reakciju. I u Bačkoj Palanci i u Vrbasu formirali smo dvostruke kordone policije. Razdvojili smo građane računajući da neće doći do sukoba.

Međutim, došlo je do gađanja kamenicama, bakljama, jajima, pojavili su se lica s palicama, sa štanglama, s drvenim motkama. Očigledno je namera bila da budu ozbiljni sukobi! U Beogradu je bilo pokušaja napada na naše policijske službenike u Njegoševoj ulici, a bilo je okupljanja i u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu - kazao je Vasiljević i dodao da se situacija u Vrbasu potpuno smirila tek u ponedeljak ujutru oko šest sati:

Došli da napadaju

- Do jutra je policija ostala da bi sprečila narušavanje javnog reda i zaštitila sve građane. Moramo jasno i nedvosmisleno reći - neko je došao da nekog napadne. I sada tražimo opravdanje što je policija bila tu. Pa najbolje da policije nema i da se desi građanski rat, da se ljudi sukobe. Mi nismo svih ovih meseci štitili određenu grupu, štitili smo javni red i mir.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je nasilje koje su blokaderi teroristi ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, "dokaz da su od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat".