Svedočili smo sinoć stravičnim i nezapamćenim scenama nasilja koje su opet izazvali blokaderi!

Ozbiljni incidenti zabeležni su u Novom Sadu i Beogradu gde je sve eskaliralo i preraslo u fizičko nasilje i vandalizam. Blokaderi su se sukobili sa policijom i pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), a u jednom trenutku su i zapalili stranačke prostorije u Novom Sadu.

Blokaderi su u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica SNS, koristili kamenje, motke i šipke. Situacija je eskalirala do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

Napad na policiju

Oni su večeras napali policiju u Novom Sadu, pokazujući da ne prezaju ni od čega!

Nasilje blokadera u NS Izvor: Kurir

Potom su na ulici lomili inventar, a većina je bila sa maskama na licu.

Nasilje blokadera u NS 1 Izvor: Kurir

Čoveka mučki šutirali na ulici

Blokaderi su sinoć demonstrirali užasno nasilje na ulicama Beograda i Novog Sada.

Oni su prvo napali prostorije SNS u Novom Sadu, i tom prilikom je povređeno nekoliko osoba, među kojima je i pripadnik MUP.

Potom su krenuli da napadaju građane na ulicama, pa se tako pojavio snimak u kome se vidi kako krvnički udaraju čoveka dok leži na ulici, a ove nemile scene takođe su zabeležene u Novom Sadu.

Novi Sad, Strazilovska ulica, blokaderi oborili nekoga i tuku ga Izvor: Kurir

Ništa manje užasni prizori mogli su se videti i u Beogradu, gde su blokaderi napali policiju, gađajući ih svime što im je palo pod ruku.

Blokaderi su divljali, vikali i pretili na ulicama Beograda...

Divljanje blokadera Izvor: Kurir

Takođe, jednom od pristalica SNS razbili su glavu u Lazarevcu, više o tome čitajte ovde.

Foto: Kurir

Predsednik Vučić: 64 povređena građana u prostorijama SNS u NS, 16 policajaca

- Večeras je teško veče za građane Srbije, i ono što je važno je da smo zahvaljujući građana uspeli da sačuvamo, nekim čudom, mir. I kad kažem to, zato što u Novom Sadu do pre nekoliko minuta bilo je pitanje da li će preživeti oko 300 građana koji su čuvali svoje prostorije. Oko 64 građana je u Novom Sadu povređeno, a njih je bilo veoma malo na nivou Srbije i Beograda — u Beogradu je bilo oko 3.084 lica, na svim lokacijama i u okolini Beograda. A napadali su na svim lokacijama građane i policiju, lomili stakla na lokalima, ne samo svojih političkih protivnika, a u Novom Sadu je bilo 1.695 ljudi i vršili su napade naizmenično - rekao je predsednik Vučić.

- Ponosan sam na policajce koji su izdržali teške udare. U ovom trenutku imamo najmanje 16 povređenih policajaca, dvojica teže. Jedan ima polomljenu vilicu, a drugi tešku povredu grudnog koša. Obojica su povređena u Beogradu - rekao je Vučić iz sedišta MUP u Palati Srbija.

Predsednik je otkrio i koliko je blokadera bilo u Beogradu i Novom Sadu, detaljnije o tome pročitajte ovde.

Napad na pristalice SNS

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da je u Novom Sadu došlo do masovnog napada na pristalice Srpske napredne stranke ispred sedišta te stranke u Stražilovskoj ulici i da je "policija morala da interveniše", pri čemu je povređeno i više policajaca, ali i građana.

- Nažalost, u Novom Sadu je posle 20 sati došlo do masovnog napada na pristalice SNS u Stražilovskoj. Jedan policajac je povređen, ali verovatno ima i više pošto je bio veliki napad. I u drugim gradovima je bilo napada - rekao je Dačić.

VJT: Sva lica koja su napala policiju biće procesuirana

Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje sva lica koja su napala pripadnike policije koji su obezbeđivali neprijavljene skupove građana na teritoriji glavnog grada i navelo da će oni biti procesuirani.