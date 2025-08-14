Slušaj vest

Član Predsedništva SNS i bivši ministar Zoran Đorđević izjavio je danas da se u pojedinim gradovima, pod plaštom navodne borbe za pravdu i slobodu, odvijaju scene nasilja koje, kako je naveo, nemaju nikakve veze sa dostojanstvenim građanskim iskazom volje, već da su deo pažljivo osmišljenog scenarija.

Đorđević je, reagujući povodom sinoćnjih nereda na protestima, naveo da Srbija ovih dana ponovo prolazi kroz iskušenja koja prevazilaze granice običnih političkih neslaganja i da napadi blokadera na policiju i građane koji drugačije misle, demoliranje prostorija političkih stranaka i uništavanje imovine nisu spontana erupcija nezadovoljstva i da im je cilj da izazovu reakciju državnih organa.

- Stvoriti sliku 'brutalnosti', a potom tu sliku, vremenom deformisanu, plasirati međunarodnoj javnosti kako bi se izvršio pritisak na predsednika države da raspusti vlast ili kako oni kažu najbolje povuče - naveo je Đorđević.

Dodao je to, međutim, prevazilazi pitanje izbora koji su, kako je istakao, temelj demokratije i da ''dolaze i prolaze'' i menjaju vlast voljom naroda.

Đorđević je ukazao da problem nastaje kada se vlast pokušava menjati izvan institucija, na ulici, kroz (ne)kontrolisani haos, a da je još opasnije kada se, kako je naveo, čuju javne izjave da bi ''najbolje rešenje'' bila fizička eliminacija predsednika.

- To nije politička smelost, već moralni pad opozicije i napuštanje svake ideje demokratske borbe' - naveo je Đorđević.

Ocenio je da se država nalazi pred ''klasičnim paradoksom moći'', da će ako reaguje odlučno, biti optužena za represiju, a da, ako ostane suzdržana, rizikuje da nasilnici steknu osećaj nekažnjivosti i da se broj onih uvučenih u konstrukciju ''pravednog ustanka'' poveća.

- U političkoj teoriji ovo je poznato kao 'dilema vladavine' svaka odluka nosi cenu, a nijedna nije bez posledica. Teško je u takvim okolnostima razumeti optužbe o diktaturi. U zemlji gde se javno i bez posledica izgovaraju i najgrublje uvrede, gde se na trgovima iznose i najradikalniji politički stavovi, teško je govoriti o autoritarizmu' - naveo je Đorđević.

Istakao je da Srbija danas beleži ekonomski rast, otvara nova radna mesta, gradi infrastrukturu i jača međunarodni položaj dodajući da, ako se u tome vidi ''beznadežnost'', onda kriterijumi ne potiču iz stvarnosti, već iz projektovane slike namenjene spoljnim centrima moći.

Đorđević je naglasio da posebno zabrinjava instrumentalizacija mladih i dodao da deo opozicije pokušava da se sakrije iza studenata podgrevajući ih, kako je naveo, lažnim, senzacionalističkim i netačnim naslovima i tekstovima u svojim medijima i gurajući ih u sukobe koji služe tuđim, ali i njihovim interesima.

- Na sreću, kao i uvek većina mladih ljudi i građana prepoznaje te manipulacije. Ali treba biti obazriv, istorija nas uči da i manjina koja poveruje može postati vrlo opasna zapaljiva iskra - naveo je Đorđević.

Prema njegovim rečima, u osnovi to nije sukob političkih platformi, već sudar dva koncepta društva: jednog koji teži stabilnosti i napretku i drugog koji računa na destabilizaciju kao put do vlasti.

- U takvim trenucima, odgovor koji nudi zrela nacija je prost. Zove se mir! Mir nije pasivno stanje, već aktivna odluka da se ne dozvoli uvlačenje u spiralu nasilja. To je oblik političke zrelosti naroda koji razume da budućnost ne pripada onima koji ruše, već onima koji grade. Oni koji mir odbacuju, svesno se isključuju iz zajedničke budućnosti Srbije, ali ovog puta, zauvek - zaključio je Đorđević.