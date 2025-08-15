Slušaj vest

U redovima opozicionih medija i blokadera došlo je do ozbiljnog raskola nakon što su studenti iz blokade Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu direktno demantovali narativ koji su proteklih dana forsirali mediji Dragana Šolaka, N1 i Nova.

Naime, mediji naklonjeni blokaderima pokušavaju da nasilne scene sa protesta - napade na policiju, gađanje kamenicama, razbijanje prostorija SNS i fizičko ugrožavanje neistomišljenika - predstave kao delo "ubačenih elemenata", pokušavajući tako da operu krivicu sa organizatora i učesnika blokada.

Međutim, sami studenti okupljeni oko profila "Blokada FILUM Kragujevac" javno su, na mreži X, priznali da su upravo oni ti koji ulaze u, kako ga nazivaju, "aktivni otpor", i da im je sramotno što ih mediji poput N1 nazivaju ubačenim elementima.

"Sinoćnje izveštavanje televizije N1 Srbija o protestima je sramotno. Dokle više da oslovljavamo građane koji (s pravom) kriju identitet dok ulaze u aktivni otpor kao ubačene elemente? Jedan "sedi, ne nasedaj" je dovoljan za ceo život", napisano je na mreži "X" sa profila "Blokada FILUM Kragujevac".

Time su praktično potvrdili da se iza fantomki, kapuljača i maski ne kriju nikakvi "ubačeni provokatori", već upravo oni: studenti blokaderi i građani blokaderi, koji nasilje i napade nazivaju "aktivnim otporom".

Ovo priznanje direktno ruši konstrukciju koju danima pokušavaju da izgrade Šolakovi mediji: da je nasilje delo provokatora iz same vlasti i pokazuje da se brutalni teror događa u organizaciji samih blokadera, i to upravo onih koji su čitav haos u Srbiji i pokrenuli: studenata blokadera.

A u tom haosu i nasilju samo za poslednja tri dana povređeno je više 120 policajaca!

1/8 Vidi galeriju Ovako izgleda "aktivan otpor" polciji tokom kojeg je samo u poslednja tri dana povređeno više od 120 pripadnika MUP Foto: Screenshot, Kurir, Pritnscreen, RINA

Zanimljivo je da je ovo i prvo (javno) neslaganje i razilaženje na relaciji "studenti u blokadi" i N1, pa je čak i novinar Željko Veljković reagovao na objavu "Blokada FILUM Kragujevac" priznao da mu je ovo prva kritika na račun studenata, ali i da bi "ujedao za N1".

Dakle, kad se dođe do izbora "pravdoljubivi studenti" ili Šolakova imperija, Željko staje na stranu - Šolakove imperije.

"Evo ovo danas bi se moglo nazvati prvom kritikom na račun studenata za ovih devet meseci. A ne kritikujem ih jer sam tu pre svega da bih kritikovao vlast, ovu i svaku sledeću. Tu sam i da bih branio profesiju i kolege. Za one koji rade na N1 bih ujedao kad ih neko napada ili kritikuje bez osnova. Priče se ne serviraju, one su stvarne i neće nestati ako žmurimo dovoljno čvrsto", napisao je Veljković u odgovorima na ovaj tvit.