Od 13. avgusta najveći srpski gradovi zahvaćeni su novim talasom uličnih nereda, koji prelaze granice civilizovanog ponašanja, navelo je u saopštenju za medije Ministarstvo inostranih poslova Rusije.

- Određene snage u Srbiji, pod plaštom parola o „potrazi za pravdom i demokratijom“, ne prezaju od otvorene agresije, varvarstva i nasilja. Huligani napadaju administrativne zgrade i prostorije vladajuće stranke. Došlo je do paljenja objekata u kojima su se nalazili ljudi. Javni red, bezbednost i život građana su ugroženi - navodi rusko ministarstvo.

Policijski službenici, koji pokušavaju da legalnim metodama i sredstvima obuzdaju razuzdane divljake, sami postaju meta napada, dodaju.

- Desetine pripadnika snaga bezbednosti su ranjeni. Stradaju i mirni ljudi. Vlast uspeva da održi situaciju pod kontrolom, iako je sve teže to postići. Prelazak sa mirnih protesta na nasilni scenario se odvija uprkos tome što rukovodstvo zemlje ozbiljno shvata trenutnu situaciju i postojeće probleme, nudi mere za rešavanje nesuglasica u političkom, pravnom i ustavnom polju. Između ostalog, najavljuje spremnost za održavanje prevremenih izbora - stoji u saopštenju.

Rusija ne može ostati ravnodušna prema onome što se dešava u bratskoj Srbiji, koja u teškim uslovima nalazi snagu da sačuva samostalnost i brani svoj suverenitet, dodaje rusko ministarstvo.

- U Moskvi su uvereni da će u ovoj zemlji biti obnovljen mir i stabilnost, i da će Srbija uspeti da se izbori sa pokušajima da se potkopa unutrašnje jedinstvo srpskog naroda, koje je neophodno u ovom istorijskom trenutku - zaključuje se u saopštenju.

