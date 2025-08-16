Slušaj vest

Poslednjih nekoliko večeri u Srbiji obeležilo je nezapamćeno nasilje blokadera na ulicama. U gradovima širom naše zemlje napadali su policiju i pristalice Srpske napredne stranke palicama, flašama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije ove partije, palili kontejnere... Od, u početku mirnih protesta, uz održavanje 16 minuta ćutanja za žrtve pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, došli smo do toga da se blokaderski program sveo na motke i kamenice, dok nastradale više i ne pominju.

Nakon što su se protesti pretvorili u političku borbu, blokaderima su pale maske i počeli su da pokazuju pravo lice, ocenjuje za Kurir politički analitičar Stevica Deđanski.

Huliganski mozak

- Komentarisao sam to kad je sve ovo počinjalo. Ti protesti i taj način protestovanja, gde oni skupljaju đubre za sobom, prerašće u agresiju, kada ljudi budu videli šta su oni. To je maska da bi omasovili protest. Više od 90 odsto ljudi u Srbiji, voleli oni vlast ili ne, nisu nasilni i nisu ludaci, a svakako nisu huligani. Kada se to pretvorilo u političku borbu, većina ljudi je znala šta će da se desi, pa su se povlačili sa ulica, a ovi su krenuli da pokazuju pravo lice. Od toga da skupljaju đubre, došli su do toga da ga prosipaju. Od minuta ćutanja žrtvama, oni sad prave žrtve - kaže Deđanski.

Foto: Kurir Televizija

Kako napominje, "huliganski mozak tih individua i vrhunac nevaspitanja i bezobrazluka došao je do izražaja", što je dovelo do značajnog pada njihove brojnosti.

- Zato ih ima toliko malo i zato su agresivniji i biće sve agresivniji ukoliko država ne sprovede mere i najoštrije kazni one koji krše zakon. A kao što vidimo, sada tih nekoliko stotina ljudi na ulicama krši zakon. Zato tu ne treba imati nikakve milosti. Ako je neko nevin, naravno ne treba ga dirati. Da budemo jasni, ja govorim o ovoj maloj masi ljudi ludaka, koja sad pokušava sruši državu, a ne o masi ljudi koja je protestovala iz raznih razloga, s pravom ili ne, ali su imali pravo da protestuju. Ovo je protest ove male mase ludaka i huligana koji se kriju uvek iza nekoga, jaki su samo u čoporu, vole da biju žene i pokazuju mentalitet kukavice. Neko ko zapravo ima ideju, on se ne krije, već stoji iza nje, a takvih ljudi nema u ovom slučaju. Prosto, ovo je profil ljudi koji bi voleo da se desi neka nesreća, ali da ne bude njima. Tu se ne treba čuditi, ovi koji sad sprovode nasilje su najgori među nama - zaključio je naš sagovornik.

Radikalizovana omladina

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije ističe za Kurir da stavovi više nisu uzrok podela u društvu, već pitanja isključivosti i, kako navodi, velike mržnje.

Foto: Kurir Televizija