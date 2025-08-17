Slušaj vest

Susret američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, koji su obe strane ocenile kao uspešan, otvorio je pitanje da li će vidno otopljavanje odnosa dveju sila uticati na Srbiju, te hoće li se smanjiti pritisak Evropske unije na našu zemlju u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji.

Sastanak Trampa i Putina na najvišem nivou povoljan je za ceo svet, pa tako i za Srbiju, ocena je sagovornika Kurira. Bivši diplomata Vladislav Jovanović ocenjuje da je za našu zemlju uvek bolje kad velike sile između sebe grade dobre odnose.

Kritička distanca

- To znači da će obe strane zauzeti ravnopravan stav prema nama. Imaće istu kritičku distancu, što je drugačije nego kad bi se jedna strana postavila iznad druge. Bolje je uvek kada su dve najveće sile u miru i kada korektno sarađuju, nego na ivici rata, a ostali će morati da se podešavaju prema njima - ističe Jovanović.

Kada je reč o sankcijama Rusiji, naš sagovornik kaže da one značajno gube na udarnoj snazi i postaju nepopularne čim se poboljšavaju odnosi između svetskih sila.

- Opet je pitanje vremena kada će sankcije Evrope prema Rusiji početi da se skidaju, jer će to biti i u njihovom interesu. To opet nije stvar od danas do sutra, jer treba sada posmatrati kako će se razvijati odnosi između SAD i Rusije.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja saglasan je da je sastanak na najvišem nivou ohrabrujući početak.

Dalji tok sukoba

- Sigurno će se ovi razgovori nastaviti, vidimo da će Tramp razgovarati i sa Zelenskim sledeće nedelje, tako da to sve pokazuje da je mir relativno blizu, ali uvek postoji taj faktor da ne dođe do dogovora između strane, i zbog toga ne treba biti prevelik optimista u ovom trenutku - kaže Perišić za Kurir.

Govoreći o pitanju uvođenja sankcija Rusiji, naglašava da sve zavisi od daljeg toka sukoba između Rusije i Ukrajine.

- Postoje naznake da će proaktivnija uloga SAD doneti mir što pre. U tom hipotetičkom primeru, u kom je uspešno stvoren mir u nekom doglednom periodu, definitivno se smanjuje i pritisak na spoljnu politiku Srbije. U okviru svega toga će i EU morati da prati politiku SAD, jer one od početka Trampovog mandata i te kako insistiraju na tome da su dominantije u tom odnosu sa EU i ukoliko bi došlo do mira u narednim mesecima, to bi bio najveći uspeh za SAD. Svi akteri koji ne žele da se zameraju Trampu i SAD moraće da prate tu politiku i taj stav - zaključuje naš sagovornik.

