Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut ocenio je danas da je situacija u zemlji zabrinjavajuća, imajući u vidu da su napadi u Valjevu na državne institucije i potpuno uništavanje državne imovine očigledan početak udara i na sudsku vlast.

Macut je u saopštenju naglasio da se time se nanosi ozbiljan udarac temeljima države i njenog funkcionisanja.

- Naša država mora da održi javni red i mir, zaštiti sve građane i njihovu imovinu, institucije države, političke ali i sve druge organizacije koje čine društveni prostor u kome svi živimo - izjavio je predsednik Vlade.

On je istakao da će državne institucije aktivno raditi na pronalaženju i kažnjavanju organizatora i izvršilaca, kako bi se sprečila dalja eskalacija potpuno neopravdane atmosfere haosa i nestabilnosti koji se stvara u Srbiji.

- Koordinisani ultralevičarski vandalizam predstavlja jasnu pretnju stabilnosti društvenog i državnog poretka, kao i ostvarivanju demokratskih prava svih građana - naglasio je on.

Macut je uputio je apel svim akterima uključenim u organizovanje i izvršenje ovakvih nereda da se uzdrže od njihovog daljeg javnog promovisanja, posebno ističući intelektualce, umetnike, javne ličnosti i političare koji ovakve skupove protiv države aktivno podržavaju.

- Ne smemo i nećemo dozvoliti bilo kome, ni domaćim ali ni stranim vandalima i ekstremistima da uništavaju državnu imovinu i da ugrožavaju mir i bezbednost građana, a koje ima za cilj samo jedno, a to je rušenje pravnog poretka u Republici Srbiji - poručio je premijer.

