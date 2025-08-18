Slušaj vest

Javnost u Srbiji u subotu uveče bila je svedok huliganskog ponašanja blokadera u više gradova širom Srbije, a posebno u Valjevu, gde su demolirali prostorije suda i tužilaštva i zapalili prostorije gradske uprave i Srpske napredne stranke u stambenoj zgradi, čime su ugrozili građane koji tamo žive i koji su se u tom trenutku nalazili u ovom objektu.

Da je nervoza i histerija u redovima blokadera, koji su čak zapalili i kafić za čijeg vlasnika su mislili da je povezan sa SNS, sve veća, saglasni su sagovornici Kurira.

Krivično delo

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje da svedočimo prelazu iz nenasilnog u nasilan protest, jer se ovaj prvi "istrošio".

- Kad zapalite nešto gde žive ljudi, vi ugrožavate nečiji život, i to može da se završi tragično. Može da izgori zgrada ili, još gore, da bude žrtava. To je krivično delo. Ovo je neka nova faza protesta, gde imamo manji broj ljudi, ali su zato agresivniji, napadaju ljude, objekte, vozila... Pokušavaju sada agresivnije i nasiljem da isprovociraju reakciju države. Oni koji ovo čine nisu baš mnogo svesni situacije, već misle da će ovim akcijama vlast brže pasti i da će oni biti pomilovani za sve što su radili i da je to njihova zasluga - kaže Radun za Kurir i dodaje:

Foto: Kurir TV

- Na Zapadu su već pokrenute kampanje koje od blokadera prave žrtve režima, sa ciljem da se promeni odnos nekih zapadnih država s našom vlašću, tačnije da naša vlast bude na udaru inostranih pritisaka, sankcija i bude forsirana da raspiše izbore. Blokaderima je cilj da ovim isprovociraju reakciju vlasti, pa da posle ta reakcija vlasti na Zapadu bude predstavljena kao "ekstremna". Kada čitate zapadne medije, dobijate sliku da je u Srbiji neki totalni haos.

Nebojša Obrknežev, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, smatra da scene kojima smo svedočili u subotu "pokazuju pravu prirodu nasilnika koji sebe pokušavaju da predstave kao borce za demokratiju".

Kampanja straha

- Huligani su zapalili prostorije SNS, ne razmišljajući ni trenutka o bezbednosti ljudi koji žive u istoj zgradi. Taj čin pokazuje da su suštinski protiv svakog oblika višestranačkog parlamentarizma. Još opasniji signal šalje paljenje zgrade suda - simbolički i stvarno, to je napad na pravdu. Ruši se institucija koja treba da procesuira upravo one koji čine ovakva krivična dela. Time se šalje poruka: "Ne priznajem zakon, sam ću odlučivati o pravdi."

Foto: Kurir Televizija

Državne institucije bi pretvorili u pepeo, što su i pokazali paljenjem opštine, dodaje naš sagovornik.