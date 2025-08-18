Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da se, kada je reč o dešavanjima na ulicama gradova, više ne može govoriti samo kao o nasilju i nasilnicima, već sve više kao o oblicima terorizma i naglasio da očekuje da nadležno tužilaštvo reaguje zbog tog krivičnog dela.

Vujić je, govoreći o protestima prethodnih dana, istakao da nije reč samo o učestvovanju na neprijavljenim skupovima ili o nasilju na javnim skupovima, već da se može govoriti o elementima iz člana 391 Krivičnog zakona.

- Ti elementi govore o tome da vi sejete strah, unosite nemir među stanovništvo, napadate institucije, a to su obeležja terorizma. Mi prilazimo ka toj definiciji i očekujemo reagovanje nadležnog tužilaštva i za to krivično delo - rekao je Vujić za TV Pink.

Naglasio je da ulica ne može da sudi i presuđuje i da samo snažna reakcija institucija kao što su tužilaštvo i sud može poslati jasan odgovor nasilnicima i teroristima i da država neće ustuknuti.

- Ukoliko nema adekvatnog odgovora pravosuđa, onda govorimo o principu nekažnjivosti, onda to postaje normalno, nema adekvatne kazne, nema osećaja da to nije dozvoljeno zakonom i zato se ne sme dozvoliti ulici da sudi - rekao je Vujić.

Dodao je da se nada da će se deo pravosuđa, pogotovo oni koji su, kako je rekao, potpisivali razne deklaracije i izjave zapitati da li su i oni svojim potpisima doprineli tome da se dogodi brutalan napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu što je, kako je naveo, moglo da se desi u bilo kojem gradu u Srbiji.

Ministar je, takođe, upitao da li je pokrenut predmet protiv lica koje su držala u blokadi zgradu suda i tužilaštva u Novom Sadu.

- Ne možemo imati danima blokiranu zgradu suda i tužilaštva kao što je bilo u Novom Sadu. To je krivično delo ometanje pravde i to je nedopustivo. Ako se to toleriše, posledica je onda sledeći korak, a to je brutalan napad na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu, koja je polomljena tokom noći - rekao je Vujić.

Dodao je da su sva polomljena stakla zamenjena, da je sve očišćeno i da zgrada tužilaštva danas funkcioniše.

Foto: Ustupljene fotografije

Prema njegovim rečima, tužilaštvo bi moralo mnogo više da komunicira sa javnošću kao što to, kako je naveo, radi Više tužilaštvo u Beogradu koje redovno komunicira sa javnošću, iznosi šta radi i koji se postupci vode, kao i o stvarima u kojima postoji pojačani interes javnosti.

- Ali neke stvari mi nemamo. Ako govorimo o krivičnom delu terorizma, gde smatram da postoji elementa, Tužilaštvo za organizovani kriminal bi trebalo da progovori o tome da li je otvorilo neki predmet, da li će ovo u Valjevu tretirati kao terorizam ili će ostati na Višem tužilaštvu u Valjevu kao krivično delo. To su stvari o kojima treba da govore i da upoznaju javnost - naglasio je Vujić.

Govoreći o radu pravosuđa, Vujić je rekao da je završena analiza odnosa nezavisnosti i samostalnosti u korelaciji sa pitanjem odgovornosti i da se sada razmatraju određeni mehanizmi da se otvori pitanje balansa koji mora da postoji između nezavisnosti i odgovornosti.

- Nezavisnost mora da se poštuje, ali kome ste odgovorni? Da li smo u jednom zatvorenom krugu unutar pravosuđa, odnosno te grane vlasti, a imamo druge grane vlasti kojima niko ne podnosi izveštaj, kojima niko ne kaže zašto je, recimo, iz budžeta plaćeno šest miliona evra zbog neosnovanog lišenja slobode, suđenja u razumnom roku i neujednačene sudske prakse - rekao je Vujić.

Dodao je da se rade analize kako da se izbalansira mehanizam nezavisnosti i nepristrasnosti, odnosno samostalnosti, ali i pitanje odgovornosti u radu pravosuđa.