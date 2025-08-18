Slušaj vest

Potpredsednik Srpske liste Ivan Zaporožac istakao je da prištinske i lokalne vlasti u Severnoj Mitrovici sprovode institucionalno nasilje nad Srbima i da je na snazi tiho etničko čišćenje srpskog naroda.

- Koliko god zvučalo bezazleno da se organizuju sportske ili kulturne manifestacije to je institucionalno nasilje jer se sprovodi mimo volje većinskog srpskog stanovništva. Ono što se dešavalo u Severnoj Mitrovici na šetalištu, gde su većina građana Srbi je apsolutno nešto što je organizovano mimo volje građana - rekao je on za Njuzmaks Balkan, osvrćući se na sportsku i kulturnu manifestaciju koju su albanske vlasti organizovale u Severnoj Mitrovici.

Zaporožac je kazao da gradonačelnik, koji je će sigurno otići sa vlasti, organizuje nešto što je moglo dovesti do sukoba.

- Apsolutno je cilj režima u Prištini i lokalne vlasti da svaki Srbin ima strepnju, da se zapita da li je ovde njemu mesto i šta radi ovde. Veoma sam zadovoljan i odlukom našeg naroda i voljom da ostane ovde i borimo se za sve stvari koje pripadaju normalnom životu - naglasio je Zaporožac.

Za sinoćni turnir u basketu, kojem je prisustvovao i ministar policije tzv. Kosova u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja, rekao je da je to bila "maskarada i cirkus" kojim su želeli da pokažu kako su kulturno i sportski na strani građana.

Istovremeno, podseća, srpskoj deci je zabranjeno da se bave sportom i da učestvuju na sportskim manifestacijama, dok im je pre nekoliko meseci oduzeto i pravo na treniranje, zatvaranjem sportske sale.

- Stanje na terenu je potpuno drugačije od onog kako oni žele da ga predstave. Ono što oni rade je direktno etničko čišćenje - rekao je Zaporožac.

Povodom požara u Zubinom Potoku u kojem je izgorela štamparija u vlasništvu kandidata Srpske liste za predsednika te opštine, Zaporožac je istakao da je i u prethodnom periodu bilo evidentno da je, što su izbori bliži, sve veći pritisak, pogotovo na Srpsku listu, kao stožera okupljanja Srba i veze sa Srbijom.

- Mi smo tu da se borimo, pokazaćemo da želimo da narod ovde bolje živi, dok vlast u Prištini pokušava da nam otme pravo na život. Jedina poruka je da budemo složni, da se ohrabrimo i uzmemo stvar u svoje ruke, da ne dozvolimo da nam neko drugi kroji sudbinu - rekao je Zaporožac.

Upitan šta očekuje nakon lokalnih izbora 12. oktobra, Zaporožac je odgovorio da očekuje da će na čelu svih 10 opština u kojima su Srbi većina, biti predsednici iz Srpske liste.

Ukazao je da se na severu Kosova, iz svega što se dešavalo tokom prethodnih godina, jasno videlo kakva je situacija kada Srpska lista nema vlast u severnim opštinama.

- Moramo da uzmemo stvar u svoje ruke, da bi Srpska lista imala lokalnu vlast u svojim rukama. Da se trudimo da sve stvari promenimo i da građani osete boljitak - rekao je Zaporožac.