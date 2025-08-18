Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, govoreći o protestima, da će država da se povuče na nekoliko dana da napravi jasan plan, konsolidaciju, a da će zatim krenuti u odlučnu reakciju.

Brnabić je rekla da danas u 13 časova sastanak ima sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte koje će, kako je navela, pitati da li su videli nasilje na ulicama Srbije i da li im je to u redu.

- Vama su demokratski i mirni građanski protesti kada se pale prostorije bilo koje stranke? To nije nešto na šta treba da se reaguje? A kada se pale ljudi, je li to nešto na šta treba da se reaguje ili su to i dalje mirni građani, pravo na mirne proteste i pravo na okupljanje? - upitala je Brnabić gostujući na TV Pink.

Govoreći o dešavanjima u Srbiji, Brnabić je rekla da svi koji su se usudili da kažu nešto različito od onih koji protestuju postajali bi persona non grata.

- To je brutalna fašistička diktatura koju nama blokaderi i njihovi pomagači, uključujući, naravno, na prvo mesto ove Šolakove grupe za pritisak, u stvari promovišu i kakvu žele. Zato što imaju isti cilj, a to je srušiti Srbiju, ukinuti demokratiju u Srbiji. Zato što ovo što vidimo na ulicama Vrbasa, Novog Sada, Valjeva, Niša, to nije demokratija. To je fašistička diktatura. To su terorističke bande koje idu, pale, sa namerom da sutra ubiju. Da su mogli, ubili bi pre tri dana u Novom Sadu - rekla je Brnabić.

Dodala je da u Valjevu takođe, igrom slučaja, niko nije nastradao kada su demonstranti zapalili prostorije SNS, iznad kojih su stanovi.

- Nasilje radi nasilja, da bi u stvari potpuno uveli državu u krizu, u situaciju u kojoj je sve moguće. I sada je sledeće, valjda, to što su radili Bader Majnhov i brigada "Rosa". To su ubistva, otmice, ubistvo političkih neistomišljenika. 137 policajaca je povređeno i onda vidim sad na nastavnim forumima kažu "ko zapuca na policiju biće pomilovan". Vidite i da neke parlamentarne političke stranke to takođe rade. Pozivano je na ubistvo policajaca - rekla je Brnabić.

Dodala je da je stravično što se ni stranke parlamentarne opozicije ne oglašavaju da kažu da nasilje nije u redu, osim kada se oglase da kažu "da to je u redu".

- Kao što je to uradio Đilas (Dragan, predsednik Stranke slobode i pravde), koji je, na kraju krajeva, sam rekao da je njihov samo proklamovani novi lider. Imate Zeleno-levi front koji je rekao da je u redu ubijati policiju. Ali je još zanimljivije da se niko iz EU na to ne oglašava. Niko iz EU, osim kada se oglase njihovi plaćenici kao što je Andreas Šider, koji kaže "u redu je, treba pustiti da su ljudi ubijeni". Pustite da se zapale prostorije SNS, pustite da se zapale prostorije političkih neistomišljenika - rekla je Brnabić.

Navela je da, kada to jednom krene, to je onda fašistička diktatura u kojoj se vlada dekretom i u kojoj niko neće biti siguran.

- Kada se pridružite jednoj fašističkoj ideologiji i podržite je, niko vam ne garantuje da vi sutra nećete biti na tapetu - ukazala je Brnabić.

Ona je dodala da su srpski gradovi "mrtvi" zato što niko više ne sme da izađe na ulice posle 21 čas uveče.

- Zato što blokaderi haraju. To nije normalno. Beograd mrtav grad, Novi Sad mrtav grad, Kragujevac, Niš, mrtvi gradovi - rekla je Brnabić.

Istakla je da ne može da veruje šta se sve čuje o policijskoj brutalnosti, jer, kako je rekla, demonstranti ubiše policiju.

- Pobiše ih. Za malo da jednog od policijskih čelnika spaljuju živog molotovljevim koktelom. Tu se vidi čitava ta sprega organizovanog napada na Srbiju. Iz različitih razloga, svako ima neki svoj razlog zašto napada Srbiju. Ovi iz inostranstva zato što je nezavisna, samostalna pod vodstvom Aleksandra Vučića. Ovi zato što im Aleksandar Vučić ne da da se dalje bogate. Dakle, svako ima tu svoj neki interes, ali imaju zajednički interes, a to je srušiti Aleksandra Vučića - navela je Brnabić.

Foto: Jakov Milošević

Dodala je da demonstanti ne žele izbore, jer da žele, prihvatili bi inicijativu za savetodavni referendum za opoziv predsednika Vučića u Narodnoj skupštini.

- Radimo godinu i po dana na Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku, a evo sad smo završili, niko ne želi da pogleda Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, da se formira komisija za uvid u birački spisak. A birački spisak im je bio kao najveći problem. Ne žele oni izbore, oni žele "pumpu" - rekla je Brnabić.

Dodala je da je uverena da nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu nije slučajno pala, već da je to bio deo, kako je rekla, planirane diverzije koja je za cilj ima rušenje predsednika Aleksandra Vučića.

- Mislim da je sve to organizovano, isplanirano i mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Nisu uspeli ono što su pokušali da urade nakon majskih tragedija 2023, ali su videli jedan jasan recept. Videli su da će ljudi da izađu kao akt, rekla bih, emotivne podrške porodicama žrtava i da onda oni tom krizom mogu da upravljaju kako žele - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, sve je bilo unapred pripremljeno.

- Ja apsolutno danas mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije iz potpuno jasnih razloga i kao osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsednik Aleksandar Vučić. Ali da, ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je bio nesrećen slučaj, tragedija ili bilo kakav proizvod nekih nesavesnih radnji. U tom smislu mislim da je bila planirana diverzija - dodala je Brnabić.

Prema njenim rečima, nezamislivo joj je da pomisli da je sve to bilo spontano.

- Ne verujem ni milimetar, ni na moment, ne verujem u to više. Da, znači sad ste potpuno sigurni da nije, potpuno besmisleno. Ja, ako pitate mene, apsolutno nemam sumnje. Ali opet, nisam pristalica teorija zavere i ono što me muči je što se naši istražni organi ne bave više tim aspektom - rekla je Brnabić.

Dodala je da joj je pokazatelj da je to možda tako i to što je tužilaštvo selektivno optuživalo i vodilo istragu samo protiv onih koji nisu učestvovali dalje u rušenju i destabilizaciji Srbije, odnosno u blokadama.

- To mi je neverovatno da je to bilo sve toliko selektivno da ni u jednom trenutku nije ni uzeto u obzir da razgovaraju sa ovim Bojovićem, prorektorom za međunarodnu saradnju, koji je deset godina bio predsednik Skupštine javnog preduzeća i Infrastrukture Železnice Srbije. To mi je neverovatno. Sa ovim drugim, što je bio izvršni direktor Infrastrukture Železnice Srbije, dok je recimo Jelena Tanasković, koja je bila par meseci v.d. direktora i odmah je pritvorena, ovaj čovek nije pipnut, ali on je bio blokader - navela je Brnabić.

Dodala je da je ta selektivna pravda koja je, kako smatra, sasvim očigledna, takođe naznaka da je to sve bilo unapred planirano.