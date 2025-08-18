Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu je, nakon saslušanja šestorice osumnjičenih zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, donela rešenje kojim je prema osumnjičenima M.D, V.N, V.D, K.D. i P.V. određen pritvor do 30 dana, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Kako navode, u odnosu na osumnjičenog V.S. određena je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od tri meseca.

Oni su osumnjičeni da su u sredu tokom protesta u Novom Sadu fizički napali službena lica.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Novom Sadu.

U Novom Sadu su u sredu učesnici protesta na koji su pozvali blokadere napali pripadnike policije, kao i pristalice SNS pirotehničkim sredstvima, kamenjem i drugim predmetima, a tada su i demolirane stranačke prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je dan kasnije da je u sredu uveče tokom nereda u više gradova povređeno 27 policijskih službenika, a da su blokaderi povredili gotovo 80 građana, dok je direktor Vojnobezbednosne agencije Đuro Jovanić rekao da su u Novom Sadu napadnuti i pripadnici Vojske i da je povređeno sedam pripadnika odreda ''Kobre'' koji su izvršavali redovne zadatke i obavezu obezbeđenja određenog lica.