Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša izjavio je danas, govoreći o protestima, da uvođenje vanrednog stanja trenutno nije opcija zato što još postoji prostor za dijalog.

- Kao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog smatram da postoji još prostora da se ljudi mogu sporazumeti sa vršiocima vlasti. Uvođenje vanrednog stanja nije u ovom trenutku potrebno zato što mislim da MUP ima dovoljno i saznanja, ali i zrelih i spremnih ljudi koji mogu obavljati taj deo poslova - rekao je Beriša za K1 TV.

Istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić svakodnevno poziva na dijalog, ali je ukazao da je za dijalog potrebna druga strana, koje, kako je naveo, u ovom slučaju nema.

- Predsednik Republike i dalje, ja bih rekao, pokušava da ima taj dijalog. Ne postoji pitanje koje ne možemo rešiti dijalogom, ali nam treba druga strana. Mi drugu stranu u ovom slučaju nemamo - naveo je Beriša.

On je izrazio žaljenje zbog toga što opozicija ne koristi svoje zakonske mogućnosti da u Skupštini Srbije pokreće inicijative.

- Meni je jako žao što opozicija ne koristi svoje zakonom predviđene mogućnosti u skupštinskoj raspravi da pokrene bilo koju inicijativu. Imate gospodina Parandilovića i gospodina Milivojevića koji stalno imaju nešto da kažu. Idite malo u Skupštinu, pa to što imate recite u Skupštini, tamo vam je mesto, tamo kažite i tamo pogurajte. Ja sam prvi od činovnika državnih koji će podržati svaku bolju ideju koja ima, koja će doprineti da ova zemlja ide napred - rekao je Beriša.

Foto: Kurir Televizija

Istakao je da su u Valjevu i Novom Sadu tokom uništavanja prostorija SNS-a postojali elementi terorizma.

- Imamo elemente terorizma. Nikako drugačije vi ne možete da karakterišete ono što se dogodilo u Valjevu i Novom Sadu. Ja prihvatam činjenicu da se vi ne slažete sa politikom SNS-a, ali da ugrožavate živote ljudi koji su nevini, koji normalno žive u svojim stanovima predstavlja elemente terorizma - kaže Beriša.

Naglasio je da građani ne smeju nikada da napadaju policiju jer je to napad na službeno lice u vršenju dužnosti.

Prema njegovim rečima, državni službenici moraju da nađu više vremena za razgovor sa građanima jer, kako je rekao, građani nisu tu zbog njih, već je obrnuto.

- Državni činovnici moraju više da nađu vremena i da razgovaraju sa građanima. To je taj spoj direktnog odnosa koji nam nedostaje. Građani bi želeli svakome od državnih činovnika da kažu ono što oni osećaju, što oni misle jer to treba da im reše. Mi smo tu zbog građana, a ne građani zbog nas - rekao je Beriša.

On je naglasio da je važno da se studenti vrate u klupe jer bi još jedna izgubljena školska godina ostavila posledice u budućnosti.

- Mi smo izgubili školsku godinu. Sada se to možda ne oseća, ali za pet, deset godina će se izuzetno osetiti taj prazan prostor. Ja bih u ovom trenutku najradije razgovarao da vratim decu na fakultete u punom kapacitetu - naglasio je Beriša.

Prema njegovim rečima, pokušaji rušenja Srbije preko AP Kosovo i Metohija i rušenja Republike Srpske nisu uspeli, zbog čega je sada fokus prešao direktno na Srbiju.