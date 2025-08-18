Slušaj vest

Svakih desetak dana vlasnik Željko Mitrović i njegov tim inženjera nam prikažu neko novo čudo tehnike koje može da leti. Ubi se čovek da nas ubedi da je, ne samo na Balkanu, već i šire, upravo on lider u proizvodnji dronova koji mogu da snimaju, bacaju bombe, ispaljuju rakete...rešavaju ratove. Iz onog što se da videti, očigledno je da je vlasnik televizije Pink radi proizvodnje dronova angažovao ne samo ozbiljne stručnjake, već i ozbiljne pare, piše Srbija Danas.

Međutim, uzalud se poletni Mitrović trudi. Njegovi najveći konkurenti sa televizije N1 su ga nadmašili. Oni su izumeli leteće kamenice i leteće baklje. Preciznije, samoleteće kamenice i samoleteće baklje. I za to im nisu bile potrebne ni labaratorije, ni inženjeri. Bio im je dovoljan dugačak jezik, manjak obzira prema zdravom razumu svojih gledalaca ili ubeđenje da su oni koji prate njihov program slepi kod očiju.

Pritom, to nisu obične samoleteće kamenice, već klasno svesne, ideološki izgrađene i stranački opredeljene kamenice. Koje gađaju samo svoje političke protivnike iz SNS. Pravo u glavu.

Mesecima već u direktnim prenosima, pa i u prenosima na televiziji N1, javnost gleda kako grupe pravih i lažnih studenata, huligana, terorista, plenumaša i ostalih blokadera, komadima betona, kamenjem, flašama i motkama gađaju policajce koji mirno stoje u kordonu. Ili javne ustanove, prostorije i pristalice SNS, i sve one koji se usude da se suprostave njihovom divljanju.

U isto vreme dok kamere N1 uživo prenose kako huligani bacaju kamenje i druge predmete, novinari te televizije nas, bez trunke blama obaveštavaju, kako prema prostorijama SNS, policajcima ili članovima SNS koji su izašli da brane prostorije – lete kamenice. Jata kamenica.

Ali te kamenice nije neko bacio. A ponajmanje neko od blokadera. Ne. Bože sačuvaj. Za razliku od Mitrovićevih dronova, koje neko mora da aktivira i usmerava, samoleteće kamenice N1 se same aktiviraju, uzleću sa zemlje i, kao rukom bačene, lete ka cilju. A cilj su uvek: policajci u kordonu, naprednjaci ili prozori i vrata na prostorijama SNS, sudova, tužilaštava ili policijskih stanica.

Majstori sa N1 su na isti način izmislili i – samoleteće baklje. Pre nekoliko večeri, teroristi su napali, demolirali i na kraju zapalili prostorije SNS u Valjevu. Dok je cela Srbija gledala njihovo varvarstvo, reporter N1 je, onako usput, konstatovao kako tamo „lete nekakve baklje“. Ne kako neko, a kamoli ko, baca baklje već kako baklje lete. Same od sebe.

Ostaje da se vidi šta je u pitanju. Da li negde na Pešterskoj visoravni postoje pašnjaci na kojima uspevaju prirodno nadarene kamenice ili su ih novinari N1, uz pomoć rektora Đokića, velikog stručnjaka, snabdeli veštačkom inteligencijom.