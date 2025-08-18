Slušaj vest

U Srbiji neće biti građanskog rata, niti će biti uvedeno vanredno stanje! Ovo je jasno i nedvosmisleno poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svog obraćanja javnosti u nedelju 17. avgusta, iako pojedini opozicioni mediji i političke stranke uporno pokušavaju da ubede građane da će u državi uskoro biti uvedeno vanredno stanje, a da je građanski rat već maltene u toku!

Sagovornici Kurira saglasni su da upravo ove grupacije priželjkuju i rade na izazivanju sukoba, nemira i ratnog stanja u državi, sa čim se vlast uspešno bori.

Odgovorna politika

- Nismo razmatrali uvođenje vanrednog stanja, to je komplikovana procedura. Potrebna je saglasnost predsednika, predsednika Vlade, ali mora da se ide na sednicu Narodne skupštine, koja proglašava vanredno stanje. Imamo mi dovoljno mera koje možemo da preduzimamo u sladu sa zakonom. Ovo je krajnja mera, prosto je do sada nismo razmatrali i ne bih voleo da je razmatramo. Mi vojsku nismo ni pomišljali da izvodimo, a građanskog rata neće biti - poručio je Vučić u obraćanju svim građanima i bez uvijanja odbacio oba scenarija.

Pravnik Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da su blokaderi zapravo sve vreme ti koji priželjkuju da zemlja uđe u vanredno stanje i da na to huškaju javnost i deo omladine, ali da će država uraditi sve da do toga ne dođe.

Grubešić: Tu više nema politike, njima čak i zahtev za izbore služi samo kao predlog da izazovu haos na ulicama Foto: Kurir Televizija

- Državni vrh je pokazao da će svim zakonskim i ustavnim sredstvima odbraniti mir i održati stabilnost. Ne nalazimo se mi u stanju građanskog rata, jer bi za to bilo potrebno da postoje dve sukobljene strane u narodu. Mi ovde imamo manju grupu blokadera terorista koji na sve načine pokušavaju da izazovu reakciju države i pokušavaju da manipulišu emocijama jednog dela omladine kako bi izazvali sukobe. Tu više nema politike, njima čak i zahtev za izbore služi samo kao predlog da izazovu haos na ulicama. Onaj deo društva koji zapravo priča o tome kako će predsednik Vučić da proglasi vanredno stanje, zapravo svojim aktivnostima želi da izazove građanski rat i za to ne prezaju ni od manipulacija i laži, a ni od napada na prostorije političkih stranaka, državnih institucija i policiju - kaže Grubešić i dodaje:

- I izjave pojedinih, nazovimo ih, političkih aktivista, jer je neozbiljno nazivati ih političarima, svedoče o tome da oni zapravo jedva čekaju građanski rat ili vanredno stanje, dok Vučić i državno rukovodstvo radi sve da ne dođemo u takvu situaciju. Državni vrh je pokazao da građani ne moraju da brinu, jer se radi na normalizaciji situacije kroz odgovornu politiku.

Fantazmagorija

Politički filozof Dragoljub Kojčić objašnjava za Kurir da su Srbija i njeni građani isuviše ozbiljna politička i društvena zajednica da bi im se kroz uši provukla fantazmagorija da je predsedniku Vučiću potrebno vanredno stanje kako bi smirio blokadere.

Kojčić: Politički potencijal mržnje istanjio svoju snagu Foto: Kurir Televizija

- Pre svega, aktuelna vlast je potpuno sigurna u svoje prednosti u odnosu na opoziciju u bilo kom njenom segmentu, bez obzira da li su u pitanju studenti, rektorova kamarila, ili političke stranke. Portfolio onoga što je vlast uradila opširna je kao enciklopedija "Britanika", a program i ideologija opozicionara sve ukupno nije duži od pripremljenog govora za izbor za Mis univerzuma. Sa druge strane, opozicija i agresivni "studenti" zapravo su pokazali svakodnevnim smanjivanjem njihove brojnosti da je politički potencijal mržnje istanjio svoju snagu. Pokušali su da unesu pometnju, haos, nasilju i mržnju kao politički princip i pokazali da su nedostojni svakog poverenja građana. Što bi se reklo grčkom rečju "hibris" - kada praviš besmislene projekte, kazna je sadržana već u tome besmislu - kazao je Kojčić.