Policija je uvela zaposlene u sud u Novom Sadu nakon što je na jednom od sporednih ulaza potisnula blokadere koji od jutros u 6.30 blokiraju zgradu suda. Zaposleni su u zgradu ušli u dve veće grupe.

Manje grupe okupljenih, koji na poziv blokadera i tzv. zborova, blokiraju zgradu suda nalaze se na svim ulazima, dok su pripadnici policije sa opremom za razbijanje demonstracija na dva ulaza u zgradu. Situacija je trenutno mirna.

Blokaderi su kao razlog za blokadu suda naveli, kako tvrde, "neosnovana hapšenja učesnika protesta" održanih prethodnih večeri, a traže oslobađanje svih koji su pritvoreni, uključujući i optužene za napad službeno lice i za pokušaj teškog ubistva.

Oni prave buku pištaljkama, vuvuzelama i bubnjevima.

Među učesnicima blokade su i opozicioni političari Marinika Tepić, Miša Bačulov, Miran Pogačar i Radivoje Jovović.

blokaderi+.jpg
viber_image_2025-07-16_15-10-34-080.jpg

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoje Jovović priveden je nakon rasprave sa policijom, a prethodno je na Instagramu PSG Novi Sad objavljen snimak na kojem se vidi kako Jovović fizički sprečava jednog tužioca da uđe u sud.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu je, nakon saslušanja šestorice osumnjičenih zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, donela rešenje kojim je za petorici njih određen pritvor do 30 dana, dok je za jednog osumnjičenog određen kućni pritvor.

Oni su osumnjičeni da su u sredu tokom protesta u Novom Sadu fizički napali službena lica.

U Novom Sadu su u sredu učesnici protesta napali pripadnike policije, kao i pripadnike Vojske Srbije, kada je povređeno sedam pripadnika odreda "Kobre". Blokaderi su tada napali i pristalice SNS-a i demolirali prostorije te stranke.

screenshot_1755587200596.jpg
Beta-2cq02oe2pf.jpg
2+.jpg
Screenshot 2025-08-18 220417.png