Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Srbija trpi velike štete zbog protesta, u turizmu, ugostiteljstvu, zanatstvu, da je naplata PDV-a smanjena, ali da se država neće predati i da će nadoknaditi sve što je izgubljeno.

On je za TV Pink rekao da je ono što se dešava na ulicama gradova Srbije vrsta terorizma, nasilje koje je prema njegovim rečima nepojmljivo za normalnog čoveka.

- Imao sam par prijatelja kojima sam, kada je sve ovo krenulo pre par meseci, govorio da za one koji protestuju ne postoji ništa drugo osim nasilja, terorizma i tako dalje. Nisu mi tada verovali, ali sada mi veruju - rekao je on.

Istakao je da trenutno među onima koji protestuju više nema studenata, ima maskiranih ljudi, ljudi koji su, "nam oteli i Novi Sad, i Beograd, i Valjevo, i druge gradove".

- Imate ljude koji drugima ne daju da uče, ne daju da rade. Mene kao građanina Beograda, Srbije, boli duša kada vidim Beograd posle 10 uveče prazan, kada vidim Novi Sad, prazan. Ali nije samo to. Srbija je uvek bila puna života, imala je noćni život i sve ostalo. Sada toga ničega nema. Pa ko će da izađe napolje kada ne znate da li će neko da vas udari, gađa kamenicom, baci petardu ili nešto drugo - naveo je Mali.

Ocenio je da se sada teror nastavlja, bez ikakve politike, bez ikakve ideje, šta i kako dalje i dodao da mu je žao što sve to utiče na ekonomiju zemlje.

- Sve veći broj građana Srbije vidi suštinu svega toga. Pre par dana imali ste i izjavu Dragana Đilasa da objedini opoziciju. Dakle, da se opet nasilno vrati putem ulice na vlast. Ali s druge strane, nema tu politike, nema tu suštine. Nema tu ničega osim nasilja, terora i odvratnih slika. Juče ste imali priliku da vidite uništavanje prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici. Dakle, je li vam to politika? - zapitao je on.

Istakao je da je njegova poruka onima koji hoće da blokiraju i terorišu narod da predaje neće biti i da će se sve izgubljeno nadoknaditi.