Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat osudio je, nakon što se zajedno sa predstavnicima zemalja Kvinte sastao sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, sve oblike mržnje i nasilja i pozvao sve strane u Srbiji da smanje tenzije.

- To podrazumeva i izbegavanje svakog oblika nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija kao sredstva političkog protesta - navodi se u saopštenju Delegacije EU u Srbiji, nakon sastanka sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić.

Kako je saopštila Delegacija EU u Srbiji, Andreas fon Bekerat je naglasio potrebu da sve strane poštuju osnovna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje.

- Dijalog među akterima širom političkog spektra je istaknut kao jedini način za dalje kretanje napred, uz uzdržavanje od zapaljive retorike i dezinformacija o aktuelnim protestima - navela je Delegacija EU u Srbiji.

Novi šef delegacije EU u Srbiji i naslednik Emanuela Žiofrea biće Andreas fon Bekerat Foto: YouTube/TVP WORLD

Ambasador EU je dodao da policijska akcija mora biti srazmerna i u skladu sa osnovnim pravima, kao i da svaka sumnja na prekomernu upotrebu sile mora biti propisno istražena, uključujući i, kako je naveo, "zabrinjavajuće izveštaje o pretnjama i nasilju nad novinarima".

U saopštenju se navodi da je na sastanku, na kojem se razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji i reformama u oblasti izbornog okvira i reforme medija, Fon Bekerat istakao da evropski put Srbije nudi rešenja za mnoge od ključnih izazova sa kojima se zemlja suočava, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, slobode medija, izborne reforme i stvaranje podsticajnog okruženja za civilno društvo.