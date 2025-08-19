Slušaj vest

Novosadska policija saopštila je da su uhapsili Radivoja Jovovića i Isidoru Čelekić, zbog sumnje da su jutros, tokom neprijavljenog javnog okupljanja ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, fizički sprečavali javnog tužioca da uđe u zgradu suda.

Policija navodi da postoji sumnja da je pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Jovović odgurnuo policijskog službenika i da ga je vređao, pa se tereti za krivično delo napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti.

Prilikom hapšenja Jovović se žalio na prekomernu upotrebu sile i poručio policajcima da je to neprihvatljivo i da odbija "na svaki mogući način poslušnost ovakvoj policiji".

Inače, grupa blokadera jutros je blokirala sud u Novom Sadu i zahtevala da se uhapšeni sa demonstracija u ovom gradu puste na slobodu.

