Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena sutra u 11.00 časova, a na dnevnom redu su dve tačke - izbor predsednika i potpredsednika parlamenta.

Ustavni sud u Prištini objavio je juče celu presudu povodom konstituisanja skupštine privremenih institucija, u kojoj je navedeno da poslanici moraju da izaberu predsednika parlamenta javnim glasanjem u roku od 30 dana.

Sud je presudu doneo 8. avgusta, a juče je objavljena u službenom glasniku i počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje skupštine.

U presudi je navedeno da poslanici moraju da izaberu novog predsednika parlamenta javnim glasanjem i u roku od 30 dana, kao i da se za istog kandidata može glasati samo tri puta.

Naloženo je svim poslanicima da učestvuju na konstitutivnoj sednici i da glasaju.

Odlukom suda utvrđuje se da poslanici nisu sproveli presudu ustavnog suda od 26. juna, kojom je naloženo konstituisanje skupštine u roku od 30 dana, i sve sednice održane od 27. juna do 26. jula proglašene su nevažećim.

Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija počela je 15. aprila, a do 26. jula održana su 54 nastavka sednice, na kojima poslanici nisu uspeli da izaberu predsednika parlamenta.

Kandidat Samoopredeljenja Aljbuljena Hadžiju nijednom nije dobila potreban broj glasova, a Samoopredeljenje je početkom maja predložilo da glasanje za izbor predsednika skupštine bude tajno, ali taj predlog nije prihvaćen.

Na izborima održanim 9. februara Samoopredeljenje je osvojilo 48 mandata, Demokratska partija Kosova 24, Demokratski savez Kosova 20, Alijansa za budućnost Kosova i inicijativa Nisma osam, Srpska lista devet, Stranka za slobodu, pravdu i opstanak jedan, a preostalih 10 mandata pripada predstavnicima ostalih nevećinskih zajednica.

