Slušaj vest

Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena sutra u 11.00 časova, a na dnevnom redu su dve tačke - izbor predsednika i potpredsednika parlamenta.

Ustavni sud u Prištini objavio je juče celu presudu povodom konstituisanja skupštine privremenih institucija, u kojoj je navedeno da poslanici moraju da izaberu predsednika parlamenta javnim glasanjem u roku od 30 dana.

Sud je presudu doneo 8. avgusta, a juče je objavljena u službenom glasniku i počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje skupštine.

U presudi je navedeno da poslanici moraju da izaberu novog predsednika parlamenta javnim glasanjem i u roku od 30 dana, kao i da se za istog kandidata može glasati samo tri puta.

Naloženo je svim poslanicima da učestvuju na konstitutivnoj sednici i da glasaju.

Odlukom suda utvrđuje se da poslanici nisu sproveli presudu ustavnog suda od 26. juna, kojom je naloženo konstituisanje skupštine u roku od 30 dana, i sve sednice održane od 27. juna do 26. jula proglašene su nevažećim.

Konstitutivna sednica skupštine privremenih prištinskih institucija počela je 15. aprila, a do 26. jula održana su 54 nastavka sednice, na kojima poslanici nisu uspeli da izaberu predsednika parlamenta.

Kandidat Samoopredeljenja Aljbuljena Hadžiju nijednom nije dobila potreban broj glasova, a Samoopredeljenje je početkom maja predložilo da glasanje za izbor predsednika skupštine bude tajno, ali taj predlog nije prihvaćen.