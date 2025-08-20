Slušaj vest

Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat osudio je ponašanje blokadera na ulicama i naglasio potrebu svih strana da poštuju osnovna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje.

Kako je saopštio nakon sastanka zajedno sa predstavnicima zemalja Kvinte i predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, to podrazumeva i izbegavanje svakog oblika nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija kao sredstva političkog protesta.

Foto: Pink

On je osudio sve oblike mržnje i nasilja i pozvao sve strane da smanje tenzije. Dijalog među akterima širom političkog spektra je istaknut kao jedini način za dalje kretanje napred, uz uzdržavanje od zapaljive retorike i dezinformacija o aktuelnim protestima.

Ambasador EU je dodatno naglasio da policijska akcija mora biti srazmerna i u skladu sa osnovnim pravima; svaka sumnja na prekomernu upotrebu sile mora biti propisno istražena, uključujući i zabrinjavajuće izveštaje o pretnjama i nasilju nad novinarima.

"Ambasador fon Bekerat je istakao da evropski put Srbije nudi rešenja za mnoge od ključnih izazova sa kojima se zemlja suočava, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, slobode medija, izborne reforme i stvaranje podsticajnog okruženja za civilno društvo. U tom kontekstu, ambasador EU je pozdravio napore predsednice Narodne skupštine da ostvari napredak u izboru članova Saveta REM-a i u izbornom zakonodavstvu, uključujući sprovođenje svih preporuka ODIHR-a, i naglasio potrebu da se obezbedi inkluzivan i transparentan proces u kojem učestvuju svi relevantni akteri", saopštila je EU u Srbiji.