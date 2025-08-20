Slušaj vest

- Ljudima je dosta, hoće svoj život nazad, ugrožene su vekovne vrednosti naše poput slobode, rekao je ministar finansija Siniša Mali, koji je gost Kolegijuma na televiziji Informer.

- Očekujemo u 50 gradova, sela, mesta u Srbiji da se pojavi najmanje, ne manje od 20.000 ljudi, građana Srbije. I da vidite onda kako izgleda kada imate svaki dan ovaj teror, nasilje na ulicama. Na teritoriji cele Srbije negde imate primer da njih dvoje, troje, četvoro, petoro blokiraju...

- Sprovodi se teror nad građanima nekog mesta u Srbiji. Ono što mi želimo jeste da građani, svi građani Srbije, vide u stvari reakciju normalnog naroda, normalnih ljudi. Jer ljudima je više dosta da budu predmet terora i nasilja svakodnevno. Ljudi hoće normalan život. Ljudi hoće svoj život nazad. To su građani protiv blokadera. To nema veze s političkom partijom, ili kim. Mi smo pozvali sve građane da svojim prisustvom pokažu šta je ono što u stvari žele. Mi se borimo za naše vrednosti. Ono što jeste ugroženo u ovom trenutku su vrednosti koje smo decenijama, godinama, na kraju krajeva i vekovima gradili. Dakle, stvar koja je vezana za slobodu, za mir, za stabilnost, za pravo kretanja, za pravo odlučivanja, za pravo učenja, za sve ovo što nam sada zabranjuju svojim blokadama i sprovođenjem svog terora, rekao je Mali.

- Ja se radujem tome, zato što će građani Srbije da vide da nije to hiljadu ljudi na teritoriji cele Srbije, nego je preko 20.000 ljudi u 50 mesta...

"Više od sata s predsednikom Vučićem o novim merama države"

Mali je tokom gostovanja rekao i da upravo dolazi sa sastanka s predsednikom države Aleksandrom Vučićem na kojem su bili i drugi ministri a na kojem su se opsežno pripremale nove ekonomske mere države koje će građanima biti predstavljene u nedelju. Reč je o merama koje treba da poboljšaju standard građana poput ogreva, kredita ali i zakona koje treba da zaštite porodice i njihovo pravo na dom kad je reč o izvršiteljima.

- Mi smo imali sat i petnaest minuta danas, malopre, sastanak sa predsednikom Vučićem, svi ministri su bili tamo koji su neophodni da budu, oko ovih ekonomskih mera koje su najavljene za vikend. Dakle, stvar koja je važna. I to vam pokazuje razliku između onoga što mi radimo i onoga što sprovode ovi teroristi, odnosno blokaderi. Dakle, mi se bavimo onim stvarima koje su važne za građane Srbije, za njihov svakodnevni život, plate, penzije, minimalnoj zaradi. Dakle, ljude zanima, na kraju krajeva, kako žive, kako će njihova deca da žive i gde će da nađu posao, koji će fakultet da završe...

1/4 Vidi galeriju Siniša Mali Foto: Printscreen/Informer TV

"Vidite da zahteve više niko i ne pominje..."

- Što ih je manje, to su agresivniji, vidite da zahteve više niko ne pominje, dodao je Mali. Osim nasilja, osim terora, osim spaljivanja prostorija, ljudi i svega toga, oni nikakvu politiku nemaju. Kada ih pitate, a šta je to važno za građane, odgovor na to nemaju. Ako ih pak pitate, da se vratimo nekoliko meseci unazad, jesu bili neki zahtevi kada su ti protesti krenuli, niko više zahteve ne pominje. I sam je Vučić rekao da iza svega toga ne stoji zahtev za nečim boljim u Srbiji, nego je čista politika da se Đilas, Marinika, Aleksić i svi ovi ostali koji su pljačkali Srbiju do 2012. godine ponovo vrate na vlast, ali ne putem izbora, pošto izbore da dobiju ne mogu, jer jednostavno građani ih neće, nego preko ulice, preko nasilja i tako dalje.

- I sad, kao što znate, tada su rekli ne, nećemo izbore, kogod se složi sa izborima, taj je izdajnik i tako dalje. Sada se vraćamo na to da je jedini njihov zahtev da idu na izbore, a da ih i ne pitate sada šta vi to nudite građanima Srbije...

- Sad je jedini njihov zahtev da idu na izbore a da ih pitate šta vi to nudite građanima... O Kosovu? O Srpskoj? Zamislite te ljude koji bacaju kamenice i baklje kako pregovaraju s Trampom ili Putinom, ili kako analiziraju situaciju kolike penzije i plate treba da budu...

- Je li ti to jedina politika koju imaš? Da dođe i da blokira gradilište Expa? Je li ti to jedino što znaš? I to ako se ne varam, on je Miloš Ivanović. Otišao i sa nožem tamo. A šta će tebi nož, majstore? Šta, si krenuo da ubiješ nekoga? Ovaj ima nož, ovaj ima čekić, ovaj ima bejzbol palicu. Šta vi ljudi radite? Pa to je vaša politika. Idete ulicom i da svako onaj ko drugačije misli od vas, da dobije po glavi, da mu slomite šta, ruke, noge, da ga ubijete, da ga spalite. Pa čekajte, je li to Srbija? Pa nije. Zato je ovaj događaj danas važan. Dakle, da vide ljudi, da se ljudi prvo ne plaše.

- Ne plašimo se mi, gospodo, vas, 1.600 po celoj Srbiji, batinaša, onih koji sprovode nasilje, terorista na kraju krajeva. Ne plašimo se. Nije to Srbija koju mi želimo. Nije to Srbija za koju se mi borimo, koju želimo da ostavimo našoj deci. Mi hoćemo nešto drugo. Mi hoćemo da gradimo bolnice, da gradimo vrtiće, da gradimo škole. Hoćemo da uložimo u digitalizaciju. Hoćemo da uložimo u brze pruge u auto-puteve. Da otvaramo nove fabrike. Hoćemo da živimo normalno. Kao što smo živeli do pre samo par meseci. Hoćemo da imamo mogućnost da učimo, da odemo u školu, da odemo na studije, da biramo na kraju krajeva posao nakon tih studija...

- Oni urušavaju naš sistem vrednosti. Definitvno, ovo je uticalo na našu ekonomiju, prošle godine smo bili 3. najbrža rastuća ekonomija u Evropi, ove godine smo planirali još više, dodao je Mali.

- Mene duša boli, pa pogledajte Beograd, Novi Sad, koliko je stranca bilo, koliko događaja, sad gledate da vam neko ne baci neku kamenicu ili đule... Svi sede po kućama, nema života...

Mali je pozvao građane da upitaju taksiste, ugostitelje, zanatlije, kolika im je zarada...nemaju čime da prehrane porodice...

- Sve su urušili, ali moja poruka je da ćemo sve to nadoknaditi, moramo da se borimo, predati se nećemo, više ćemo raditi, sve to nadoknaditi..., naglasio je Mali i dodao da hoćemo da živimo normalno kao pre par meseci.

O EXPO 2027.

- Evo sada i da dođeš na vlast. Pa zar ti nije cilj da se tvoja zemlja predstavi na pravi način? Dakle, mi, kroz Srbija 2027, sve što ulažemo, a ulažemo u celu Srbiju, i kada su u pitanju izgradnje bolnica, vrtića, škola, energetika, poljoprivreda, kultura, auto-putevi, sve je to Ekspo. Da se predstavimo na pravi način 2027. godine, očekujemo te godine ne manje od tri miliona posetilaca. Tri miliona ljudi da dođe, šta to znači za ugostitelje, za zanatlije, za taksiste, za sve one koji žive ovde, za naš budžet, na kraju krajeva, rekao je Mali govoreći o blokaderskom stavu Expa.

- A zamislite šta mi je važno, šta se dešava u 2028, završavamo mrežu auto-puteva, brza pruga se gradi ili se polako završava, Beograd, Niš i tako dalje. Izgradili ste milion nekih novih objekata, pruga, bolnica, škola, muzeja i tako dalje. Predstavili ste se svetu na pravi način. Mi sada već imamo 119 zemalja koje su potvrdile učešće. 119 zemalja. Delegacije, premijera, ministara, predsednika koji dolaze, unapređuju saradnju u oblasti kulture, sporta, ekonomije, politike, kako već. Slika Srbije 2027. nakon toga potpuno drugačija. E tad je osnova za još brži i dalji razvoj.