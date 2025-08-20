Slušaj vest

Nekoliko austrijskih državljana kažnjeno je novčano nakon što su prisustvovali koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, muzičara poznatog po veličanju ustaštva i korišćenju nacističke ikonografije i pozdrava "Za dom spremni", zvaničnog pozdrava ustaške NDH.

Austrijske vlasti su pregledale dostupne snimke i fotografije sa koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu, na kojem je bilo 500.000 ljudi. Prema podacima organizatora, više od 18.000 ulaznica prodato je upravo u Austriji, što govori o značajnom broju posetilaca iz te zemlje.

Kako prenosi zagrebački portal 24 sata pozivajući se na neimenovane izvore, nekolicina ljudi kažnjena je novčanom kaznom jer su istražna tela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane za nedozvoljene pokliče i simbole.

"U području kaznenog istraživanja, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uslovima da sprovode istragu van granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom krivičnom zakonu", rekli su za 24 sata iz austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova dodajući da ne mogu da daju nikakve informacije o saradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima.

Kako navodi austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, istrage se mogu voditi i van granica zemlje kada postoji osnov sumnje da su prekršeni zakoni. Austrija je još 2018. proširila listu zabranjenih simbola, među kojima su i ustaški znakovi i pozdrav "Za dom spremni", izjednačeni sa simbolima i propagandom terorističkih organizacija poput ISIL-a i Al Kaide.

Austrijske vlasti su ranije već zabranile okupljanja u Blajburgu, koja su decenijama služila kao mesto okupljanja simpatizera ustaškog režima. Time Austrija jasno poručuje da u javnom prostoru nema mesta za fašističke simbole i ideologiju.

Tompsonovi koncerti dosad su zabranjeni u Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji, državama koje ga opisuju kao promotera neonacizma i ustaštva.