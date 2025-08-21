Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da su građani juče na mirnim okupljanjima širom Srbije pokazali da im je dosta nasilja i poslali apel ljudima sa druge strane da povedu računa o tome da nisu sami i da nisu većina.

- Ljudi su stvarno zabrinuti dokle nasilje može da dovede i juče su na jedan način poslali vapaj i molbu, apel ljudima sa druge strane da malo povedu računa o tome da nisu sami u ovoj zemlji, da nisu većina u ovoj zemlji. Ja sam juče dosta pratio izjave ljudi - svi su istu, otprilike, poruku poslali: "Nemamo mi problem sa tim što neko ima politički stav koji je drugačiji od našeg, ali imamo problem sa nasiljem, sa time što mi neko ne dozvoljava da vodim dete u školu, oca i majku kod lekara, što ne mogu da živim normalno" - rekao je Jovanov za TV K1.

Na pitanje da li misli da sada blokade preuzimaju neki drugi elementi, kaže da ne misli i da je sve to deo istih organizacija i blokadera.

- Oni su se svi okupljali na pozive studenata u blokadi, različitih fakulteta studenata u blokadi, oni objave na društvenim mrežama naziv okupljanja i razlog okupljanja i onda se to svaki put završavalo nasiljem. Jednostavno vidite da je to iz iste kuhinje i da ista ruka rukovodi svim time - dodao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, postoji ozbiljan problem jer jedan broj ljudi ne vidi u predstavnicima parlamentarne opozicije svoje predstavnike, iako su protiv vlasti.

- Ja sam već ranije govorio da parlamentarna opozicija zaista više ne predstavlja nikoga - rekao je Jovanov i podsetio da smo 4. marta imali nasilje i u Narodnoj Skupštini.

Naveo je da je opozicija sebe još tada želela da prikaže radikalnijim od onih koji su na ulicama, kako bi sebe nekako oživela politički, jer je "politički na samrti".

Jovanov je rekao da, od kada je opozicija u ovakvom sastavu ušla u Skupštinu, imamo unošenje ulice u Skupštinu, a ne normalne parlamentarne debate i rasprave kakve su nekada postojale u Skupštini.

Istakao je da opozicija ne zna da koristi alate koje daje Poslovnik o radu, već želi da nekome nešto zabrani i primenjuje nasilje.

Na pitanje da li bi izbori bili izlazak iz ove situacije, Jovanov kaže da ne bi, na osnovu svega što se desilo tokom lokalnih izbora u Zaječaru i Kosjeriću.

- Oni su na izborima izgubili. Prvo su proglašavali pobedu koja se nije desila, onda se razočaravali kad su videli da su izgubili. Onda nisu dozvoljavali da se konstituišu lokalni parlamenti. Onda su pravili haos - istakao je Jovanov.

Dodao je da postoje ljudi koji su zatrovani mržnjom i više ne prihvataju nikakvu normalnu agrumentaciju, nego sve svode na nasilje.

Osvrćući se na to što su opozicioni mediji jučerašnja okupljanja građana protiv blokada nazvalikontra mitinzima, Jovanov je rekao da su jedini kontramitinzi oni koje su organizovali blokaderi.

- Oni su održavali kontramitinge, a ne mi. Mi smo govorili o tome kako ćemo imati neke skupove i davali neke termine, a onda su oni zakazivali svoje skupove na te dane. Poenta je u tome da vi jednostavno, za razliku od 23.000 neprijavljenih skupova koje su oni organizovali, vi ste juče imali organizatora, Centar za društvenu stabilnost, i ljude koji su se tome odazvali - rekao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, jedini normalan način za izlazak iz ove situacije je dijalog.

- Oni, po mom sudu, misle valjda da nekom treba da dosadi i da kaže "evo vam vlast, država, pa radite šta hoćete". To se neće desiti. A sa druge strane, normalan način izlaska iz ove situacije je bio dijalog - istakao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, pokazale su se problematične tačke u sistemu, jer, kako je naveo, postoje sudije koje su problematične, koje, iz čisto političkih razloga, neće da procesuiraju one koji krše zakon i donose odluke u skladu sa pritiskom ulice.

Naveo je da postoji i pritisak na sud u Novom Sadu da budu oslobođeni osumnjičeni za krivična dela tokom protesta prethodnih večeri.