Među blokaderima i opozicijom ne zna se ni ko pije, ni ko plaća, a bogami ni za šta! Ideje i "programi" smenjuju se brzinom svetlosti, pa tako lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, koji je do juče tražio vanredne parlamentarne izbore, sada zahteva prelaznu Vladu od 100 dana! Pre zahteva za izborima, u martu je opozcija uključujući Đilasa tražila prelaznu vladu ili, kako su oni nazvali, Vladu narodnog poverenja koja je tada trebalo da bude oročena na devet meseci.

Međutim, sinoć je Đilas za TV Novu izjavio da je tehnička vlada oročena na maksimum 100 dana sa nestranačkim ličnostima jedno od rešenja koje bi dovelo do "brzih i relativno fer i poštenih izbora".

- Zar zaista neko misli da je bolje da u izbornoj kampanji i na dan izbora na mestu ministra policije bude Ivica Dačić, a ne neka nestranačka ličnost, koja bi na prve informacije o kupovini glasova reagovala i obezbedila da ljudi koji to rade budu privedeni - zapitao se Đilas u razgovoru za televiziju Nova i dodao da je takav model uz posredovanje Evropske unije primenjen u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Stiče se utisak da opozicija u Srbiji, svesni da nemaju podršku građana, sada očajnički "baulja" po mračnom vilajetu svoje bezidejnosti, pokušavajući da "ubode" neki plan koji bar neko podržao.

Podsećamo, kako je Kurir saznao iz dobro obaveštenih izvora, blokaderi na svojoj listi kandidata za parlamentarne izbore (koji, inače, nisu ni raspisani) ne žele opozicione političare: predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, njegovu potpredsednicu Mariniku Tepić, lidera Demokratske stranke Srđana Milivojevića, ali ni one desno orijentisane.

Tako je Đilas, nakon što ga je opoziciona stranka u nastajanju koja se krije iza studenata definitivno odjavila sa svoje tzv. "studentske liste", sada izašao sa novom-starom idejom!