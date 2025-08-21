Slušaj vest

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da će sednicu Odbora sazvati početkom septembra kada dobije sve podatke od MUP-a, Ministarstva odbrane i BIA o tome koliko je bilo napada tokom blokada na pripadnike policije i da li je bilo nepravilnosti u radu policijskih službenika.

Drecun je rekao da će bez obzira na, kako je rekao, pojedine laži opozicionih političara tražiti informacije od MUP, Ministarstva odbrane i BIA.

- O tome koliko je bilo napada na pripadnike policije, od Unutrašnje kontrole zatražiću da vidimo da li je bilo nepravilnosti u radu pripadnika policije. Da vidimo koliko ima istine u ovome što se govori da je neko pretio komandantu jedne jedinice, da je pretio aktivistkinji da će biti silovana. Zatražiću informaciju na osnovu interesovanja poslanika koji je iskazan na prethodnim sednicama Odbora o učešću stranog činioca u ovoj obojenoj revoluciji. Kada dobijem te informacije, onda ću sazvavati sednicu i mislim da će to biti početkom septembra - rekao je Drecun za TV Pink.

On je dodao da će uskoro biti i redovna sednica o tromesečnom izveštaju MUP-a.

Govoreći o tome što je narodni poslanik Miroslav Aleksić podneo zahtev za sazivanje sednice skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, na čijem bi dnevnom redu bilo razmatranje izveštaja MUP o aktuelnoj društveno-političkoj krizi, građanskim sukobima i postupanju policije, Drecun je rekao da je to još jedna zloupotreba opozicije, kako bi napadali vlast.

Istakao je da u tom svom predlogu Aleksić unapred definiše "postojanje političke krize" i dodao da ako institucije funkcionišu nema krize, već da oni žele da je stvore nasiljem.

- Kaže i građanski sukobi koji postoje širom zemlje, gde vi vidite građanske sukobe? Ovde vidimo napade opozicinih aktivista i huligana na građane koji samo žele mirno da žive i koji sebi daju za pravo da se po sopstevenoj savesti opredeljjuju kojoj će političkoj stranci da pripadaju, a ne da ih ti huligani opredeljuju - naveo je Drecun.

Kaže da je Aleksić tražio da se ispita i postupanje pripadnika MUP-a radi utvrđivanja nezakonitosti i nepravilnosti u njihovom radu na protestima koji se održavaju i upitao gde su tu napadi na policiju.

Istakao je da se Aleksić poziva na član 71, iako on to ne može da uradi, jer po članu 71 samo predsednik odbora je dužan da sednicu Odbora sazove na zahtev najmanje trećine od ukupnog broja članova odbora ili na zahtev predsednika Narodne skupštine i dodao da je trećina šest poslanika, a ne samo Aleksić.

Miroslav Aleksić Foto: Petar Aleksić

- Ne može on sam da traži sazivanje sednice i određuje dnevni red. Čemu služi onda čitavo ovo laganje, dezinformisanje javnosti? Samo da bi se propagiralo ono što oni žele da pokažu. Da napadaju vlast. Neću dozvoliti da iko iz opozicije zloupotrebljava ovaj rad Odbora. Dosta sam pokazivao tolerantnost u smislu kad god je neka tema, oni ne govore o temi koja je na dnevnom redu, nego pričaju šta je hoće - rekao je Drecun.

Dodao je da ubuduće neće biti tolerancije nepoštovanje dnevnog reda i da će odmah biti izrečene sve kaznene mere prema svakome ko se ne drži tačke dnevnog reda.

- Neću dozvoliti ovako brutalno zloupotrebu odbora, potpuno obesmišljavanje rada odbora. Ovo je jedan od najznačajnijih odbora - naglasio je Drecun.

Drecun se osvrnuo i na situaciju na Kosovu i Metohiji i rekao da je bilo više pokušaja u minulom periodu da se Srpskoj listi onemogući da bude najvažniji politički činilac srpskog naroda i da učestvuje u političkom životu na Kosovu i Metohiji.

- Bile su namere da se ona zabrani, da se proglasi kriminalizovanom, terorističkom. I Kurtijev režim je intenzivno na tome radio. Naravno da Kurti nikako ne želi da ispusti vlast na severu. On verovatno pravi plan da će ostati na nivou pokrajine na vlasti i želeo bi da dovrši posao na severu. A to dovršavanje posao u principu se sada svodi na potpuno gašanje preostalih srpskih institucija i sistema obrazovanja i zdravstva koji funkcioniše u srpskom sistemu - rekao je on.

Prema rečima Drecuna, Kurtiju je najvažniji cilj da stalno stacionira pripadnike takozvanih Kosovskih slaga bezbednosti i da zadrži vlast na severu KiM.