Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ponovo je precenio svoju ulogu i dao sebi za pravo da ne samo paušalno iznosi kritike na račun naše zemlje već i da govori o stvarima koje daleko prevazilaze njegove nadležnosti.

Reagujući na Piculinu izjavu da "Srbija u ovakvom stanju ne može postati članica Evropske unije", predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podsetila je da izvestilac EP nije EU, iako želi da predstavi da jeste.

Nećemo da ćutimo

Brnabićeva je poručila da Srbija ne želi u Uniju koju predstavlja Picula, jer je Unija koju on predstavlja "mnogo više UU od EU". Kako je naglasila, Srbija neće da se izvinjava za "Oluju" i neće da ćuti dok stotine hiljada ljudi u Zagrebu skandira ustaški pozdrav "Za dom spremni".

- Tako je, Picula! To nam reci. Još samo da nam i EU potvrdi reči čoveka koji na godišnjicu najvećeg etničkog čišćenja na evropskom tlu u poslednjih 80 godina objavljuje fotografiju s puškom u ruci, ponosan što je i lično učestvovao u tom zločinu. Nego, da ne držim Piculu u neizvesnosti, evo odmah odgovor: u tu Uniju koju Picula predstavlja Srbija ne želi. Ta Unija koju Picula predstavlja je mnogo više UU od EU. Mi nećemo da se izvinjavamo za "Oluju", hoćemo da se poklonimo senima na najvećem stratišu srpskog naroda, u Jasenovcu, a što njegova Hrvatska (koja, valjda, baštini sve evropske vrednosti) ne dozvoljava, nećemo da ćutimo i pognemo glavu dok stotine hiljada ljudi u Zagrebu skandira ustaški pozdrav "Za dom spremni" - navela je Brnabićeva na Iksu i zaključila da je Picula sve više problem EU, a ne naš.

Diskreditovan

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Picula sasvim očigledno potpuno diskreditovan kao izvestilac Evropskog parlamenta i da EU ima obavezu da se o tome izjasni.

- Pokazalo se pre svega da je on pristrasan i da je eksponent onih struktura u Evropskom parlamentu koje već odranije deluju antisrpski. Drugo, on zastupa interese sopstvene države, dakle Hrvatske, koji potpuno uključuju njegovu pristrasnost, i to na pozicijama koje onemogućavaju da on bude izvestilac i da bude na liniji onoga što bi bili ciljevi i potrebe EU u tom izveštavanju. I njegov stav o "Oluji" je politički stav njegove države, a on ga u stvari promoviše kao stav Evropskog parlamenta. Srpske vlasti su dale do znanja da nema nikakve šanse da on u funkciji izvestioca deluje u skladu sa interesima i EU i države Srbije, ali i pregovaračkog procesa u celini - objašnjava Milivojević.

On smatra da je Picula limitirajući faktor u pregovaračkom procesu i ocenjuje da nije jasno zašto se o tome ne izjašnjava Evropski parlament.