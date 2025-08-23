OGLASILA SE EU O ZABRANI SRPSKE LISTE NA IZBORIMA U OKTOBRU: Žalimo zbog stava koji je zauzelo Samoopredeljenje
Evropska unija (EU) je razočarana zbog toga što dve političke stranke Srba iz AP Kosovo i Metohija nisu dobile sertifikat za učešće na predstojećim lokalnim izborima u AP KiM, i izražava žaljenje zbog stava koji je zauzela stranka Samoopredeljenje tokom procesa sertifikacije, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).
"Inkluzivni karakter predstojećih lokalnih izbora je ključan za buduće odnose između Kosova i Evropske unije. Političkim strankama koje su ispunile zakonske kriterijume mora se dozvoliti da učestvuju na izborima, a izabranim predstavnicima da preuzmu svoje funkcije širom Kosova, na osnovu slobodnog, poštenog i inkluzivnog procesa", ističe se u izjavi.
EU očekuje da odgovorne institucije obezbede da se ceo proces sertifikacije, uključujući moguće žalbe, sprovede u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova, Zakonom o opštim izborima i principima vladavine prava.
"Svako isključenje političkih aktera je u suprotnosti sa osnovnim principom smislenog demokratskog učešća svih zajednica u izbornom procesu. Nastavićemo pažljivo da pratimo razvoj događaja", poručeno je iz EU.
Centralna izborna komisija u Prištini nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja.
Srpska lista predala je juče žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o nesertifikovanju, tj. zabrani učešća kandidata Srpske liste na lokalnim izborima, a prethodno su naveli da je SL uradila ispravno sve predizborne aktivnosti koje su od nje zahtevane i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandidata za gradonačelnike i za odbornike.
