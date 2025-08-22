Slušaj vest

Ambasade SAD i Nemačke u Prištini istakle su, povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) da ne dozvoli učešće Srpskoj listi na predstojećim lokalnim izborima, važnost uključivanja i ravnopravnog učešća svih građana u izbornom procesu.

- Verujemo da će kosovske institucije i mehanizmi koji su na snazi osigurati da se proces sertifikacije kandidata završi bez politizacije - rečeno je iz amabsade SAD za Kljan Kosova.

Navode da je otpravnica poslova ambasade Anu Pratipati juče jasno stavila do znanja premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju da je stav SAD da svi građani Kosova treba da imaju priliku da biraju svoje izabrane predstavnike i da je izuzetno važno da Srbi na KiM budu uključeni u taj proces.

Nemačka ambasada u Prištini izrazila je zabrinutost zbog isključenja stranaka iz izbornog procesa i naglasila važnost ravnopravnog učešća sve dok stranke ispunjavaju zakonske kriterijume.

- Kao i u februaru, kada je CIK takođe odbio da potvrdi Srpsku listu (SL), SL sada ulaže žalbu preko Izbornog panela za žalbe i pritužbe (ECAP). Pozdravljamo ovaj korak. Sve stranke koje ispunjavaju neophodne uslove i poštuju kosovski zakon trebalo bi da imaju priliku da učestvuju na demokratskim izborima - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da Nemačka očekuje da će sve strane sprovesti procedure zasnovane na pravilima, kako bi se obezbedio transparentan i inkluzivan izborni proces.