Slušaj vest

Ambasade SAD i Nemačke u Prištini istakle su, povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) da ne dozvoli učešće Srpskoj listi na predstojećim lokalnim izborima, važnost uključivanja i ravnopravnog učešća svih građana u izbornom procesu.

- Verujemo da će kosovske institucije i mehanizmi koji su na snazi osigurati da se proces sertifikacije kandidata završi bez politizacije - rečeno je iz amabsade SAD za Kljan Kosova.

Navode da je otpravnica poslova ambasade Anu Pratipati juče jasno stavila do znanja premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju da je stav SAD da svi građani Kosova treba da imaju priliku da biraju svoje izabrane predstavnike i da je izuzetno važno da Srbi na KiM budu uključeni u taj proces.

Nemačka ambasada u Prištini izrazila je zabrinutost zbog isključenja stranaka iz izbornog procesa i naglasila važnost ravnopravnog učešća sve dok stranke ispunjavaju zakonske kriterijume.

Ne propustitePolitikaNASTAVILI PO STAROM: Novi prekid konstitutivne sednice parlamenta u Prištini
hm_0.jpg
SRBI NA KIMOGLASILA SE MISIJA OEBS-A U PRIŠTINI NAKON ODLUKE O SRPSKOJ LISTI: Puno učešće svih zajednica ključno za slobodne izbore
2025-08-22 10_52_00-oebs-1-3.jpg (JPEG Image, 610 × 343 pixels) — Mozilla Firefox.png

- Kao i u februaru, kada je CIK takođe odbio da potvrdi Srpsku listu (SL), SL sada ulaže žalbu preko Izbornog panela za žalbe i pritužbe (ECAP). Pozdravljamo ovaj korak. Sve stranke koje ispunjavaju neophodne uslove i poštuju kosovski zakon trebalo bi da imaju priliku da učestvuju na demokratskim izborima - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da Nemačka očekuje da će sve strane sprovesti procedure zasnovane na pravilima, kako bi se obezbedio transparentan i inkluzivan izborni proces.

Srpska lista navela je da je odluka CIK da je ne sertifikuje za lokalne izbore 12. oktobra nelegalna, protivzakonita i diskriminatorska i danas je predala žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

Ne propustitePolitikaPETKOVIĆ SE OBRATIO KVINTI I EU: Kurti hoće da izbriše Srbe iz političkog života!
Screenshot 2025-03-31 213142.jpg
PolitikaSRPSKA LISTA ULOŽILA ŽALBU NA ODLUKU PRIŠTINE: Nezakonita i antisrpska zabrana učešća na izborima - srpskom narodu se pokušava oduzeti osnovno demokratsko pravo
Screenshot 2025-08-22 133309.jpg
PolitikaKANDIDATU ZA ODBORNIKA SRPSKE LISTE ZAPALJEN AUTO! Oglasio se Sofronijević: Pokušaj zastrašivanja mene i moje porodice
auto.png
PolitikaPRAVA NAMERA IM JE DA UTIŠAJU GLAS SRBA NA KiM Đurić o odbijanju kandidature Srpske liste: Još jedan očigledan primer političkog inženjeringa
2025-07-24 09_31_10-EON - Kanali.png