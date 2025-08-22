OGLASILA SE MISIJA OEBS-A U PRIŠTINI NAKON ODLUKE O SRPSKOJ LISTI: Puno učešće svih zajednica ključno za slobodne izbore
Misija OEBS-a u Prištini istakla je, povodom odluke Centralne izborne komisije da ne sertifikuje Srpsku listu za lokalne izbore 12. oktobra, značaj potpunog učešća svih zajednica u izbornom procesu i očuvanja demokratskog pluralizma.
U saopštenju OEBS-a navedeno je da je pravo na učešće na slobodnim i poštenim izborima temelj demokratskog upravljanja i ključni element inkluzivnog političkog života, prenosi RTK.
Dodaje se da isključivanje političkih aktera podriva demokratski pluralizam, narušava poverenje u institucije i smanjuje mogućnosti svih zajednica da budu pravično zastupljene.
Misija OEBS-a je navela da će nastaviti da pažljivo prati situaciju, uključujući i moguće pravne postupke pred Izbornim panelom za žalbe i predstavke kao odgovor na odluku o nesertifikovanju Srpske liste.
CIK u Prištini juče nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra.