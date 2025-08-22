Slušaj vest

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da je, iako je Kancelarija za registraciju i potvrđivanje 20. avgusta donela preporuku za potvrđivanje kandidata Srpske liste koja je obavezujućeg karaketra, CIK doneo odluku kojom se odbija preporuka Komisije i sertifikovanje kanadidata Srpske liste.

Elek je, na vanrednoj konferenciji za medije u sedištu Srpske liste u Severnoj Mitrovici, povodom odluke CIK da ne potvrdi pravo učešća Srpske liste i njenih kandidata na lokalnim izborima 12. oktobra, rekao da se u preporuci Kancelarije vidi da je Srpska lista uradila ispravno sve predizborne aktivnosti i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandiadata.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je žalba na tu, kako je istakao, nelegalnu, nezakonitu i diskriminatorsku odluku CIK-a već napisana i da će biti upućena Izbornom panelu za žalbe i predstavke, u skladu sa zakonom.

Centralna izborna komisija u Prištini nije juče sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja.

Pred izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija održane 9. februara, vlasti u Prištini takođe su na više načina pokušale da spreče učešće Srpske liste, a prijava te stranke za izbore overena je tek nakon presude vrhovnog suda u Prištini.

